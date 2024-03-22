Главный тренер балканцев Саво Милошевич взял всю ответственность за поражение от Реброва и Ко на себя.

"Мне немного жаль ребят и то, как мы пропустили гол, когда вели 1:0. На все повлияли две травмы двух важных игроков.

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Травмы повлияли на результат, но я не думаю, что кто-то может упрекнуть ребят в их стараниях, борьбе и качестве игры. Мы играли против очень серьезной команды.

Мы полностью нейтрализовали Украину за 80-85 минут, но концентрации, к сожалению, не хватило. Вся ответственность и вина лежат только на мне и тренерском штабе", – цитирует Милошевича официальный сайт УЕФА.

Напомним, роковыми для Боснии и Герцеговины стали последние 5 минут. Сначала Роман Яремчук, который только вышел на замену, восстановил статус-кво, а впоследствии Артем Довбик с подачи форварда Валенсии вывел Украину в финал плей-офф отбора на Евро-2024.

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