11-й тур АПЛ виявився, м'яко кажучи, непростим для фентезі-менеджерів. Чимало зіркових гравців, як то Салах чи Холанд, відверто провалилися, розчарувавши тих, хто робив на них ставку.

Водночас Віталій Миколенко зумів забити Брайтону, Ілля Забарний якісно відіграв проти вище згаданого Холанда, хай партнери і не підтримали старань українця – Борнмут пропустив аж 6 голів від Манчестер Сіті. А от Михайла Мудрика, схоже, чекала серйозна розмова у роздягальні з одним із партнерів. Про виступи інших гравців та вибір стратегії на новий тур дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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