Мудрик вийшов на заміну в матчі проти Тоттенхема, однак українцю не вдалось скористатись чисельною перевагою "синіх" аж у 2 гравців. Михайло заробив жовту картку в стику з Франческо Вікаріо та потрапив під критику партнера по команді Ніколя Джексона.

Форвард хотів викотити українцю на порожні ворота, але Михайло стовбичив у офсайді, через що сенегальський нападник реалізував момент самостійно. Мудрик ще й потрапив у скандал через флірт з російською моделлю Віолеттою Барт у соцмережах, що сколихнуло українську спільноту.

Зінченко та Миколенко по-різному зіграли свої матчі. Олександр вийшов лише на заміну в матчі Ньюкасл – Арсенал та не зміг допомогти "канонірам" відігратись. Натомість Віталій став одним з найкращих гравців Евертона у грі проти Брайтона Де Дзербі, в якому Миколенко вперше забив на Гуддісон Парк. Про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".