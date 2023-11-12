"Насолоджуємося моментом": Циганков прокоментував лідерство Жирони в Ла Лізі
Український півзахисник Віктор Циганков нині переживає приємні моменти – його команда набрала неймовірну форму і впевнено очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії.
Напередодні Жирона у матчі 13-го туру чемпіонату Іспанії на виїзді дотисла Райо Вальєкано, здобувши вольову перемогу (2:1). Це дозволило команді Мічела Санчеса закріпитись на вершині Ла Ліги – каталонці випереджають Реал на 2 очки.
Асист Циганкова та гол Довбика у відеоогляді матчу Райо Вальєкано – Жирона
Український легіонер Віктор Циганков, який у цьому поєдинку відзначився асистом на Артема Довбика, підсумував важливий результат на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram: "Насолоджуємося моментом. Побачимося після міжнародної перерви".
У коментарі до нашого вінгера одразу ж "набігли" партнери по команді. Пауло Гассаніга, Ян Коуту, Дейлі Блінд, Мігель Гутьєррес та Янхель Еррера оцінили меседж українця серцями та оплесками, а Крістіан Стуані та Алейш Гарсія не поскупились на компліменти, назвавши Віктора своїм улюбленим гравцем.
Нагадаємо, у поточному сезоні Циганков провів за Жирону 12 матчів, в яких за голи і віддав 2 результативні передачі.
Жирона закріпилася на вершині Ла Ліги – Довбик і Циганков організували вольову перемогу над Райо Вальєкано