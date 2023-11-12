Напередодні Жирона у матчі 13-го туру чемпіонату Іспанії на виїзді дотисла Райо Вальєкано, здобувши вольову перемогу (2:1). Це дозволило команді Мічела Санчеса закріпитись на вершині Ла Ліги – каталонці випереджають Реал на 2 очки.

Асист Циганкова та гол Довбика у відеоогляді матчу Райо Вальєкано – Жирона

Український легіонер Віктор Циганков, який у цьому поєдинку відзначився асистом на Артема Довбика, підсумував важливий результат на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram: "Насолоджуємося моментом. Побачимося після міжнародної перерви".

У коментарі до нашого вінгера одразу ж "набігли" партнери по команді. Пауло Гассаніга, Ян Коуту, Дейлі Блінд, Мігель Гутьєррес та Янхель Еррера оцінили меседж українця серцями та оплесками, а Крістіан Стуані та Алейш Гарсія не поскупились на компліменти, назвавши Віктора своїм улюбленим гравцем.

Нагадаємо, у поточному сезоні Циганков провів за Жирону 12 матчів, в яких за голи і віддав 2 результативні передачі.

Жирона закріпилася на вершині Ла Ліги – Довбик і Циганков організували вольову перемогу над Райо Вальєкано