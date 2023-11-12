Накануне Жирона в матче 13-го тура чемпионата Испании на выезде дожала Райо Вальекано, одержав волевую победу (2:1). Это позволило команде Мичела Санчеса закрепиться на вершине Ла Лиги – каталонцы опережают Реал на 2 очка.

Ассист Цыганкова и гол Довбика в видеообзоре матча Райо Вальекано – Жирона

Украинский легионер Виктор Цыганков, который в этом поединке отметился ассистом на Артема Довбика, подытожил важный результат на своей странице в социальной сети Instagram: "Наслаждаемся моментом. Увидимся после международного перерыва".

В комментарии к нашему вингеру сразу же "набежали" партнеры по команде. Пауло Гассанига, Ян Коуту, Дейли Блинд, Мигель Гутьеррес и Янхель Эррера оценили месседж украинца сердцами и аплодисментами, а Кристиан Стуани и Алейш Гарсия не поскупились на комплименты, назвав Виктора своим любимым игроком.

Напомним, в текущем сезоне Цыганков провел за Жирону 12 матчей, в которых за голы и отдал 2 результативные передачи.

Жирона закрепилась на вершине Ла Лиги – Довбик и Цыганков организовали волевую победу над Райо Вальекано