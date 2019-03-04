Наші закордоном та трансферна зима: де шукати українських легіонерів

"Футбол 24" підбиває підсумки зимового трансферного вікна для українських легіонерів.

У більшості європейських чемпіонатів трансферне вікно вже зачинилося, а це означає, що практично усі трансфери зимової паузи відбулися. Звичайно, що нас очікує ще не один перехід українців у європейські чемпіонати вже найближчим часом, проте прихід весни видається хорошим приводом для того, щоб підсумувати трансферну зиму 2019. Тим більше, що європейські ліги прокидаються після сплячки і ми отримуватимемо все більшу кількість новин про успіхи наших земляків.

Ізраїльтянин у Шахтарі, іспанець в Динамо та ісландець у Чорноморці: підсумки трансферної зими-2019

Вже наступного тижня повернеться наша традиційна рубрика з оглядом вікенду для наших футболістів у Європі, а зараз пригадаємо та коротко проаналізуємо міграцію українських футболістів протягом останніх трьох місяців. Слід забігти наперед і зауважити, що інформація доповнюватиметься по ходу сезону, оскільки новинні ресурси та офіційні сайти клубів деяких ліг працюють не те, щоб із запізненням, а, скоріше, з повною відсутністю новин про трансфери.

Коноплянка в Туреччині, Маліновський у Ромі та інші трансферні чутки зими-2019, які так і не втілились в життя

Іспанія

Чимало цікавих трансферних новин, пов’язаних з українцями, ми отримали з Іспанії. Перехід Василя Кравця з Луго в Леганес та його подальший дебют в матчі з Реалом – прекрасна мотиваційна історія для усіх наших футболістів. Виступи у Прімері – вагомий крок назустріч національній збірній України, куди вихованець Карпат уже викликався, проте так і не дебютував.

Вслід за цим трансфером відбувся ще один, при чому, по протоптаній стежині. Карпатівець Орест Лебеденко став гравцем Луго і покликаний закрити лівий фланг захисту у екс-команді Кравця.

Змінив Туреччину на іспанську Сегунду Євген Селезньов. У Малазі він нав’язуватиме конкуренцію в атаці Густаво Бланко-Лещуку.

Іван Зотько, який лише по святах потрапляв у заявку Ельче, відтепер гратиме у третьому дивізіоні за Льєйду. Сподіваємося, що для екс-гравця Металіста це крок назад, після якого він зробить два кроки вперед. Потенціал у гравця колишнього синьо-жовтої "молодіжки" куди більший, ніж Сегунда Б.

Німеччина

В лютому стало відомо про повернення у німецький Дармштадт українського голкіпера Ігоря Березовського. Зараз прізвище українця вже присутнє у переліку гравців на офіційному сайті команди. Варто зауважити, що доля екс-воротаря молодіжної збірної України є особливою. Востаннє в офіційному матчі Березовський з’являвся на полі ще у 2015-му році, коли виступав за бельгійський Сент-Трюйден. Схоже, тепер Ігор отримав ще один шанс закріпитися у Дармштадті. Сподіваємося, що спостерігати за другою Бундеслігою буде цікавіше і наш погляд концентруватиметься не лише на Борисові Тащи.

Франція

Відтепер в об’єктив нашої рубрики не потраплятиме Франція. А все тому, що єдиний українець у другому дивізіоні повернувся на Батьківщину. Після виступів у російському Анжі, бельгійському Кортрейку та французькому Сошо Пилип Будківський повернувся у Зорю. Форвард всюди забивав критично мало, а у Франції взагалі відзначився тільки унікальним автоголом.

Бельгія

У Бельгії зимова пауза не була багатою на трансфери за участю українців. Тут відбулася одна внутрішня міграція (зате яка!) Роман Безус змінив Сент-Трюйден на Гент, де став партнером Романа Яремчука та Ігоря Пластуна.

Ще одна трансферна новина з країни шоколаду та світлого пива – перехід Валерія Лучкевича в Олександрію на правах оренди до 30 червня 2019 року. Для нашої рубрики це важко назвати суттєвою втратою, адже Лучкевич-молодший не грав у цьому сезоні – лише одне потрапляння у заявку на матч Кубка Бельгії у складі Стандарда. Зрештою, можна сподіватися, що Володимиру Шарану вдасться реанімувати кар’єру талановитого футболіста.

Туреччина

Різеспор орендував у Динамо до кінця сезону Миколу Морозюка. І варто сказати, що з приходом українця команда видала відмінний відрізок з 5 перемог та однієї нічиєї. На жаль, в суботу Морозюк отримав дві жовті картки ще до перерви, а Різеспор вперше програв у новому році (2:3 від Фенербахче).

Натомість залишив команду із Різе Олександр Гладкий і став гравцем Адана Демірспор, середняка другого дивізіону, де за Хатайспор вже виступає інший українець Дмитро Коркішко. До речі, Гладкий у трьох поєдинках (55 хвилин) за нову команду встиг відзначитися двома забитими голами.

Греція

Незважаючи на усі чутки, шляхи Євгена Хачеріді та ПАОК поки не розійшлися. Екс-динамівець все ще залишається гравцем команди із Салонік. Разом з тим, Орест Кузик залишив Яніну і підписав контракт зі СК Дніпро-1. З великою долею ймовірності можна сказати, що уродженець Львова вже в наступному сезоні виступатиме з новою командою в УПЛ.

Кіпр

У другому кіпрському дивізіоні виступатиме Ігор Худоб’як. СуперХудік ще не дебютував, та новий клуб українця, Етнікос, нещодавно вітав легендарного карпатівця із днем народження.

Данія

Третім українцем у складі аутсайдера ліги Вайле став Сергій Гринь. Надзвичайно талановитий, однак схильний до травматизму вихованець Академії Шахтаря за нову команду не дебютував, проте вчора потрапив у заявку Вайле на матч з лідером чемпіонату Копенгагеном.

Мирослав Славов взимку покинув Вендіссель, де був гравцем лави запасних, і перебрався в Об’єднані Арабські Емірати. Футбольний пілігрим, який у ранньому віці покинув історичну Батьківщину, гратиме вже у 6-му закордонному чемпіонаті.

Швеція

Один з найменш популярних чемпіонатів Європи для українських легіонерів. Однак вже в новому сезоні в Аллсвенскан ми матимемо свого представника. Одесит Іван Бобко став гравцем АФК Ескільстуна і вже навіть встиг дебютувати в новій команді в Кубку Швеції. Більше того, Бобко записав до свого активу забитий гол.

Сербія

У сербській Суперлізі у нас тепер залишився єдиний представник – Тарас Бондаренко в Раднічках. Інший українець Сергій Кулинич залишив Спартак із Суботиці, де він зіграв лише у 3 поєдинках. Про нову команду вихованця запорізького Металурга поки нічого не відомо.

Польща

Захисник Карпат Олег Бородай змінив прописку і зі Львова переїхав у другий польський дивізіон. Уродженець Мелітополя став гравцем Гурніка з Ленчни. Очолює команду іменитий Францішек Смуда, а "гірники" мають чітке завдання – вихід в Екстраклясу. Вчора Бородай дебютував і допоміг новій команді перемогти Ресовію (1:0).

Варто зауважити, що під час зимової паузи Гурнік підписав ще одного екс-карпатівця Юрія Верещака, який протягом останнього часу виступав у Естонії та Литві.

Хорватія

На щастя, трансферна епопея з переходом Олександра Сватка завершилася. Футболіст, Зоря та Хайдук досягли згоди і захисник збірної України виступатиме у команді зі Спліту.

Вчора Сваток провів дебютний матч і допоміг Хайдуку здолати Інтер із Запрешича (3:1).

Словаччина

Екс-гравець Олімпіка та Чорноморця Владислав Хомутов відтепер виступатиме за аутсайдера ліги Злате Моравце.

Одноклубником Данила Бескоровайного у Земпліні став екс-гравець литовського Атлантаса Юрій Захарків.

Завершилася оренда Іллі Терещенка у Подбрезовій і він повернувся у другу команду Слована.

Угорщина

Угорська ліга поповнилася відразу трьома відомими українськими футболістами. Ігор Харатін змінив Зорю на Ференцварош і одразу став ключовим гравцем у команді Сергія Реброва.

Вдруге у кар’єрі рідні Карпати покинув Олег Голодюк. Тепер він гратиме пліч-о-пліч з "екс-левами" Юрієм Габовдою та Муртазом Даушвілі за Халадаш. В суботу у своєму другому поєдинку в новій команді Голодюк відзначився красивим голом.

Українську діаспору в Кішварді поповнив оборонець Олімпіка Антон Кравченко. Натомість під час зимової паузи команду покинули двоє гравців з українським паспортом: Артем Мілевський повернувся на етнічну батьківщину, а Темур Парцванія став гравцем чернігівської Десни.

Казахстан

Чимало трансферів відбулося в Казахстані, де на вихідних стартує новий сезон. Зокрема, Андрій Ткачук змінив Акжайик, який покинув елітний дивізіон, на Атирау.

Ще одним новачком Атирау став Сергій Загинайлов, останньою командою якого були Суми.

Тобол на Ордабаси змінив Дмитро Непогодов, українець, який виступає за національну збірну Казахстану.

Артем Барановський, який останні два сезони провів в узбецькому Істіклолі, гратиме за Шахтар з Караганди.

Покинув Кайсар і перебрався в одеський Чорноморець Володимир Аржанов.

Португалія

Український футболіст в елітному португальському дивізіоні – явище доволі рідкісне. Ще більш унікальним є приклад Євгена Сердюка, який з третьолігової Фатіми перебрався у легендарну Боавішту. На професійному рівні "Jeka", як його називають у Португалії, на Батьківщині не виступав. На даний момент українець знаходиться далеко від основи Боавішти, проте Сердюку не звикати до боротьби з труднощами.

Шотландія

Один з найбільш гучних переходів зими – трансфер Мар’яна Шведа з Карпат в Селтік. До кінця сезону гравець національної збірної України виступатиме в Карпатах. Поки Швед оформлював хет-трик у ворота Ворскли, тренер Селтіка Брендан Роджерс очолив Лестер. Залишається сподіватися, що відносини українця з новим керманичем шотландського гранда Нілом Леноном будуть успішними.

Ізраїль

Свого часу на Святій Землі виступало дуже багато футболістів з українським паспортом. Однак 90-ті уже давно минули і протягом тривалого часу в Ізраїлі взагалі не було наших земляків. Відтепер у Маккабі з Петах-Тікви виступатиме Антон Братков. До останнього часу вихованець Динамо грав за чернігівську Десну.

Болгарія

У чемпіонаті Болгарії раніше виступав тільки один наш представник, Денис Васильєв. Його Верея безпросвітно посідає останнє місце в лізі. Рятувати становище з України запросили Олександра Севідова, який взяв із собою у Болгарію справжній десант співвітчизників.

Відтепер за Верею грають екс-воротар Інгульця Геннадій Ганєв, вихованець запорізького Металурга Сергій Рудика та закарпатець Євген Добровольский, який раніше грав у командах нижчого словацького дивізіону.

У футболі трапляються парадокси і Верея стала творцем сенсації. Вже в першому матчі Севідова його нова команда зіграла внічию з лідером чемпіонату Лудогорцем (0:0). Для того, щоб зрозуміти безпрецедентність події, варто звернутися до статистики. У цьому сезоні команда ще не перемагала і лише 4 рази зіграла внічию при 16 поразках. Однак після цього чудо не повторилося – Верея ще тричі поспіль програла.

Молдова

Чемпіонат Молдови стартує лише у середині березня, тому ставити крапку в контексті комплектації команд поки зарано. Однак вже зараз відомо, що склад Сфинтул Георге поповнив футболіст дублю Ворскли Мирослав Мазур.

Богдан Бойчук, який у минулому сезоні виступав за Динамо-Авто, найближчим часом стане гравцем винниківського Руха. Принаймні, про це пише авторитетний портал Transfermarkt.

Азербайджан

За Сабаїл разом з Ігорем Коротецьким тепер виступатиме Олександр Рибка, попередньою командою якого був турецький Афьонспор. Екс-кіпер Динамо вже навіть встиг стати гравцем основи, відстояти на «нуль» з лідером ліги Нефтчі та поскаржитися пресі на жахливу поведінку фанатів суперника.

Нову команду в Азербайджані знайшов для себе екс-гравець Кривбасу, Оболоні та Чорноморця Валерій Куценко. В молдовській Сперанці він грав вкрай мало, зате у Кешлі почав отримувати ігрову практику.

Вірменія

У Вірменії чемпіонат відновився кілька днів тому, а у міжсезоння відразу кілька українців поповнили місцеві команди. З Металіста 1925 в Арцах перебрався Дмитро Клімаков і вчора в першому ж матчі відзначився забитим голом.

Склад Арарату поповнили Михайло Калугін, останньою командою якого була білоруська Іслоч та Андрій Яковлєв з Волині, який кілька років тому грав за БАТЕ проти Шахтаря у груповому етапі Ліги чемпіонів. В дебютному матчі Калугін травмувався і вже на 18-й хвилині залишив поле.

Екс-футболіст Зорі Сергій Шевчук, який майже з початку збройної агресії Російської Федерації проти України виступав за російські нижчолігові клуби, перебрався в Пюнік, за який у суботу вже встиг дебютувати.

Крім того, Дмитро Ховбоша залишив Бананц, де не мав ігрової практики.

Грузія

Чемпіонат Грузії тільки стартував і у кількох командах Erovnuli ліги з’явилися українці. Компанію Олександру Азацькому в кутаїському Торпедо складе вихованець Карпат Амбросій Чачуа, останньою командою якого був казахський Акжайик.

У Сабуртало відтепер виступатиме воротар Денис Шеліхов, який минулий сезон провів у мінському Лучі.

Веселим видалося міжсезоння для Євгена Зубейка. На початку лютого він підписав контракт з батумським Динамо, а вже за тиждень покинув команду. І все ж в Батумі гратиме Гіулі Манджгаладзе, який донедавна виступав за латвійський Вентспілс.

Покинув Сіоні Сергій Третяк, а Дмитро Ульянов змінив Самтредіа на краматорський Авангард.

На даний момент не завершилася трансферна епопея Миколи Ковталюка. Офіційної звістки про перехід із Діли ще не було, українець продовжує бути у заявці команди, однак в матчі першого туру наш нападник участі не брав.

Білорусь

Новий сезон у Білорусі розпочнеться тільки наприкінці березня, однак вже зараз кілька українців поїхали у сусідню країну. Євген Смирнов, який практично усю свою кар’єру провів у рідному Чорноморці, відтепер гратиме за Гомель.

Екс-гравець Волині Юрій Тетеренко змінив литовський Атлантас на Слуцьк. Його партнером буде кримчанин Олексій Курилов, який встиг пограти в чемпіонаті Криму та російському Факелі.

Василь Прийма не без скандалу залишив Зорю і підписав контракт із солігорським Шахтарем.

Смолевичі вилетіли у нижчий дивізіон, а Сергій Рожок залишив Білорусь, де виступав не один сезон. Цілком ймовірно, що вихованець Динамо продовжить кар’єру в аматорському ФК Межигір’я (Нові Петрівці).

Євген Чепурненко, який восени виступав за могильовський Дніпро, що вилетів у нижчий дивізіон, гратиме за волочиський Агробізнес.

Євген Бохашвілі, який донедавна грав за ФК Мінськ, скоріш за все, продовжить кар’єру в Індонезії. В екзотичні краї перебрався з Гомеля Сергій Шаповал, який виступає у Гонконзі.

Також відомо про те, що Олександр Батищев з Гомеля перейшов у мінське Торпедо.

У складі Славії новий сезон розпочне уродженець Чернівців Юрій Пантя, який з 2015-го року виступав в окупованому Криму.

Натомість склад Гомеля поповнив Віталій Квашук, який раніше грав разом із Марко Девічем за азербайджанський Сабах.

Максим Фещук знову поїхав з України. Цього разу екс-форвард Арсенал-Київ гратиме у Вітебську.

Зате повернувся у брестське Динамо Артем Мілевський.

Латвія

Взимку Ригу, чемпіона країни, покинули два українці: головний тренер Віктор Скрипник та один з лідерів команди Володимир Баєнко.

Не буде у Вентспілсі Артема Філімонова та вищезгаданого Гіулі Манджгаладзе.

Зате Virsliga поповнилася українським голкіпером Данилом Кучером, який виступатиме за Даугавпілс. Останньою командою екс-воротаря Дніпра був криворізький Гірник.

Литва

Капітан Арсенал-Київ Юрій Бушман підписав контракт з Кауно Жальгірісом, а в суботу дебютував у складі нової команди.

У складі новачка ліги Паневежиса грає українець Андрій Карвацький, який на Батьківщині виступав за друголігові Реал Фарму та вінницьку Ниву.

У складі Атлантаса в минулому сезоні виступало півдесятка українців (Марушка, Тетеренко, Захарків, Мицик, Хвалицький), однак у новому чемпіонаті в команді з Клайпеди наших земляків немає.

Естонія

Роман Дебелко залишив Левадію і повернувся у стартовий склад Карпат. Якщо в Естонії нападник до останнього туру боровся за звання найкращого бомбардира ліги, то в двох поєдинках УПЛ у новому році він ще не забивав.

Однак у складі срібного призера минулого сезону все одно виступатимуть три українці. До Юрія Ткачука, який став повноправним футболістом Левадії, та Ігоря Жураховського додався Євген Будник, який раніше грав у нижчоліговій грецькій Ламії.

Андрій Маркович попрощався з Карпатами та став повноцінним гравцем Нимме Калью. Вчора захисник забив переможний гол в матчі за Суперкубок Естонії. У складі Левадії результативним ударом відзначився Жураховський. У стартовому матчі сезону по 90 хвилин зіграли всі четверо українців.

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