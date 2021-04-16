В рамках 28-го туру чемпіонату Молдови чинний чемпіон та безапеляційний лідер гостював у Сперанци, яка йде над зоною вильоту. Команда із Тирасполя не залишила своєму супернику шансів, забивши 10 "сухих" м'ячів.

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Відзначимо, що у складі Сперанци на полі з'явилося відразу шість українців, найвідоміший серед яких – колишній форвард Волині, Вереса, Львова та низки інших клубів Дмитро Козьбан.

Після гри Юрій Вернидуб так оцінив результат: "Що коментувати. Цілковита перевага. Рахунок говорить сам за себе. Такі ігри важко коментувати. Я думав, що буде хоч якийсь опір. А так... Коли все так легко дається. Це говорить про те, що команда наша сильніша на голову. Іншого я не бачу".

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