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Наші за кордоном: Габовда та Петряк потрапили в символічну збірну 26-го туру чемпіонату Угорщини

14:33 45 Читать на русском
Наші за кордоном: Габовда та Петряк потрапили в символічну збірну 26-го туру чемпіонату Угорщини
Юрій Габовда / Tribuna.com

Українці Юрій Габовда та Іван Петряк потрапили до списку найкращих гравців 26-го туру чемпіонату Угорщини.

Українці Юрій Габовда та Іван Петряк потрапили до символічної збірної 26-го туру, передає csakfoci.hu.

Ференцварош Реброва здолав Кішварду, Халадаш з двома українцями розгромив Академію Пушкаша

Ось що пишуть експерти про гру наших співвітчизників:

Юрій Габовда (Халадаш)

Він був одним з найкращих в складі обох команд. Він добре закрив фланг, чітко грав на м'ячі. В моменті з третім голом Габовда подачею зі штрафного знайшов Руї Педро, який переправив м'яч у ворота.

Габовда та Голодюк відзначились асистами за Халадаш у матчі проти Пушкаш Академії

Іван Петряк (Ференцварош)

Це був один з найкращих матчів Івана за Ференцварош, більшість атак проходили через нього. Крім того, Лук'янчук був вилучений з поля на 60-й хвилині якраз через активність Петряка на фланзі.

Теги
Ференцварош Ференцварош Халадаш Халадаш Українці за кордоном Світ Юрій Габовда Юрій Габовда Іван Петряк Іван Петряк
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