Наши за границей: Габовда и Петряк попали в символическую сборную 26-го тура чемпионата Венгрии

Украинцы Юрий Габовда и Иван Петряк попали в список лучших игроков 26-го тура чемпионата Венгрии.

Украинцы Юрий Габовда и Иван Петряк попали в символическую сборную 26-го тура, передает csakfoci.hu.

Ференцварош Реброва одолел Кишварду, Халадаш с двумя украинцами разгромил Академию Пушкаша

Вот что пишут эксперты об игре наших соотечественников:

Юрий Габовда (Халадаш)

Он был одним из лучших в составе обеих команд. Он хорошо закрыл фланг, четко играл на мяче. В моменте с третьим голом Габовда подачей со штрафного нашел Руи Педро, который переправил мяч в ворота.

Габовда и Голодюк отличились ассистами за Халадаш в матче против Пушкаш Академии

Иван Петряк (Ференцварош)

Это был один из лучших матчей Ивана за Ференцварош, большинство атак проходили через него. Кроме того, Лукьянчук был удален с поля на 60-й минуте как раз из-за активности Петряка на фланге.