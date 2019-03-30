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Ференцварош Реброва здолав Кішварду, Халадаш з двома українцями розгромив Академію Пушкаша

20:00 302 Читать на русском
Ференцварош Реброва здолав Кішварду, Халадаш з двома українцями розгромив Академію Пушкаша
Кішварда – Ференцварош – 0:1

Відбулися чергові матчі 26-го туру чемпіонату Угорщини. Команди українців здобули перемоги.

Угорщина, 26 тур

Кішварда – Ференцварош – 0:1

Гол: Сігневіч, 47

Вилучення: Лук'янчук, 60

Халадаш – Академія Пушкаша – 3:0

Голи: Рабушіц, 30, Педру, 40+1, 58

В поєдинку між Кішвардою та Ференцварошем на полі з'явилося відразу 6 українців. Іван Петряк, Ігор Харатін, Павло Лук'янчук, Антон Кравченко та Роман Карасюк потрапили до стартових складів, а Богдан Мельник вийшов на заміну в середині другого тайму.

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Команда Сергія Реброва здобула мінімальну перемогу завдяки голу Сігневіча відразу після перерви. Павло Лук'янчук на 60-й хвилині залишив господарів в меншості, отримавши другу жовту картку.

Після цього матчу Ференцварош залишився лідером, набравши 58 очок, а Кішварда передостанньою, маючи всього 25 рунктів.

Аутсайдер першості Халадаш на власному полі розгромив Академію Пушкаша, забивши у ворота суперника три "сухих" м'ячі. За господарів увесь матч відіграв Юрій Габовда, а Олег Голодюк провів на полі 80 хвилин.

Зауважимо, що Халадаш здобув 3 перемоги за 4 останні матчі, але досі перебуває на останній сходинці, набравши 19 очок.

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