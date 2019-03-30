toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ФУЛХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ БАРСЕЛОНА - ЕСПАНЬЙОЛ

Габовда та Голодюк відзначились асистами за Халадаш у матчі проти Пушкаш Академії

23:02 23 Читать на русском
Габовда та Голодюк відзначились асистами за Халадаш у матчі проти Пушкаш Академії
Юрій Габовда (ліворуч) / ФК Халадаш

Українські легіонери Юрій Габовда та Олег Голодюк відзначились асистами в матчі 26 туру чемпіонату Угорщини з Пушкаш Академією.

Чемпіонат Угорщини, 26 тур

Халадаш – Пушкаш Академія – 3:0

Голи: Рабушиц, 30, Педру, 45+1, 58

Ференцварош Реброва здолав Кішварду, Халадаш з двома українцями розгромив Академію Пушкаша

Халадаш із українськими футболістами Юрієм Габовдою та Олегом Голодюком вдома приймав Пушкаш Академію. Саме перший асистував на Педру в епізоді з другим забитим м'ячем.

Екс-карпатівець Олег Голодюк також результативною передачею допоміг тому таки Педру оформити дубль та поставити крапку в зустрічі.

Халадаш після 26 турів перебуває на останній 12 сходинці в турнірній таблиці, набравши 19 очок.

Асист Габовди:

Асист Голодюка:

"Мене блокував особисто Димінський". Юрій Габовда – ніж у спину від Карпат, косяк Кононова і перемога над Ребровим

Теги
Відеоновини Українці за кордоном Світ Юрій Габовда Юрій Габовда Олег Голодюк Олег Голодюк Халадаш Халадаш
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
14
хв
Рома
16:00
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук