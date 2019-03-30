Габовда та Голодюк відзначились асистами за Халадаш у матчі проти Пушкаш Академії

Українські легіонери Юрій Габовда та Олег Голодюк відзначились асистами в матчі 26 туру чемпіонату Угорщини з Пушкаш Академією.

Чемпіонат Угорщини, 26 тур

Халадаш – Пушкаш Академія – 3:0

Голи: Рабушиц, 30, Педру, 45+1, 58

Ференцварош Реброва здолав Кішварду, Халадаш з двома українцями розгромив Академію Пушкаша

Халадаш із українськими футболістами Юрієм Габовдою та Олегом Голодюком вдома приймав Пушкаш Академію. Саме перший асистував на Педру в епізоді з другим забитим м'ячем.

Екс-карпатівець Олег Голодюк також результативною передачею допоміг тому таки Педру оформити дубль та поставити крапку в зустрічі.

Халадаш після 26 турів перебуває на останній 12 сходинці в турнірній таблиці, набравши 19 очок.

Асист Габовди:

Асист Голодюка:

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