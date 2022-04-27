"Нам надають сил ЗСУ, наші волонтери, ті, хто боронять нашу країну. Коли ми заходимо в інтернет, читаємо новини, звісно, кожного дня ми чекаємо, що настане мир.

Караваєв заплакав під час подяки воїнам України – емоційне відео

Але коли ми бачимо, що наші воїни так мужньо захищають нашу країну і виборюють кожен клаптик нашої землі, це надає нам сил. Якщо вони це можуть, значить нам буде ще легше робити свою справу, тому що ми знаємо, що в нашого народу є така сила, така міць", – цитує Караваєва сайт киян.

Бущан, своєю чергою, акцентував на емоціях від гри: "Вони дуже позитивні, хоча відчувається внутрішня тривога. Була чудова атмосфера на трибунах. Та невелика справа, яку ми можемо сьогодні робити – приносити бодай якусь радість нашому народу. Грали з думками про Україну і намагалися показати красивий футбол".

Нагадаємо, Динамо переграло Борусію завдяки дублю Ваната та голу Буяльського. Матч, за який вдалось зібрати 400 тисяч євро на допомогу українцям, завершився з рахунком 3:2.

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