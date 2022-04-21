Захисник Динамо щиро вдячний людям, які зі зброєю в руках пішли боронити нашу свободу.

Під час прес-конференції Олександр Караваєв не зміг стримати сліз, дякуючи нашим героїчним воїнам.

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Динамо допомагає ЗСУ не лише словом, а й ділом. Кияни отримали дозвіл виїхати за кордон для проведення низки благодійних матчів з європейськими клубами. Виручені кошти передаються на різноманітні потреби України у воєнний час.

Наступним суперником Динамо повинна стати дортмундська Борусія, матч проти якої запланований на 26 квітня.

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