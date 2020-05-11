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"Наші партнери відмовились нам допомагати": Гельзін зізнався, на скільки зменшились зарплати в Олімпіку

11 травня 19:09 523 Читать на русском
"Наші партнери відмовились нам допомагати": Гельзін зізнався, на скільки зменшились зарплати в Олімпіку
Владислав Гельзін / Фото з відкритих джерел

Президент донецького Олімпіка Владислав Гельзін розповів про поточне фінансове становище своєї команди.

"У мене угода з хлопцями про зменшення зарплати на 25% на час коронавірусу. Поки економіка в такому становищі, наші партнери не можуть стати на ті рейки, на яких раніше стояли.

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На час коронавірусу ці компанії відмовилися нам допомагати. Але ми знаємо, як далі знаходити кошти. Будемо їх виділяти, щоб команда існувала", – сказав Гельзін у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, після 23 турів Олімпік посідає передостанню сходинку другої "шістки", набравши 19 очок.

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Теги
коронавірус футбольні фінанси Владислав Гельзін Владислав Гельзін Олімпік Олімпік
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