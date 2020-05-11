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"Наши партнеры отказались нам помогать": Гельзин признался, насколько уменьшились зарплаты в Олимпике

19:09 69 Читати українською
"Наши партнеры отказались нам помогать": Гельзин признался, насколько уменьшились зарплаты в Олимпике
Владислав Гельзин / Фото из открытых источников

Президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин рассказал о текущем финансовом положении своей команды.

"У меня соглашение с ребятами об уменьшении зарплаты на 25% в время коронавируса. Пока экономика в таком положении, наши партнеры не могут стать на те рельсы, на которых раньше стояли.

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На время коронавируса эти компании отказались нам помогать. Но мы знаем, как дальше находить средства. Будем их выделять, чтобы команда существовала", – сказал Гельзин в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, после 23 туров Олимпик занимает предпоследнюю строчку второй "шестерки", набрав 19 очков.

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Теги
коронавирус футбольные финансы Владислав Гельзин Владислав Гельзин Олимпик Олимпик
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