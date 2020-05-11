"Наши партнеры отказались нам помогать": Гельзин признался, насколько уменьшились зарплаты в Олимпике

Президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин рассказал о текущем финансовом положении своей команды.

"У меня соглашение с ребятами об уменьшении зарплаты на 25% в время коронавируса. Пока экономика в таком положении, наши партнеры не могут стать на те рельсы, на которых раньше стояли.

Гельзин озвучил официальную позицию Олимпика относительно окончания сезона

На время коронавируса эти компании отказались нам помогать. Но мы знаем, как дальше находить средства. Будем их выделять, чтобы команда существовала", – сказал Гельзин в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, после 23 туров Олимпик занимает предпоследнюю строчку второй "шестерки", набрав 19 очков.

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