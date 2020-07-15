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"Наша ціль полягає не в тому, щоб принизити суперника": Гасперіні – про тенісний розгром Брешії

09:31 - Читать на русском
"Наша ціль полягає не в тому, щоб принизити суперника": Гасперіні – про тенісний розгром Брешії
Джан П'єро Гасперіні / Сайт Аталанти

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував перемогу над Брешією (6:2).

2’ Маріо Пашаліч
25’ Мартен де Рон
28’ Руслан Маліновський
30’ Дуван Сапата
56’ Маріо Пашаліч
59’ Маріо Пашаліч
 
Ернесто Торрегросса 8’
Ніколас Шпалек 83’
2’ Маріо Пашаліч
8’ Ернесто Торрегросса
25’ Мартен де Рон
28’ Руслан Маліновський
30’ Дуван Сапата
56’ Маріо Пашаліч
59’ Маріо Пашаліч
83’ Ніколас Шпалек

"Ми багато забивали і в минулому сезоні, але цього разу ми навіть перевершили себе, знову забиваючи якісні м'ячі. Цього року у нас було кілька таких матчів, але наша ціль полягає не в тому, щоб принизити суперника – ми практикуємо командний рух, трикутники в різних ділянках поля, і це призводить до голів.

Бенефіс Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Брешія – 6:2

Ми ніколи не починали сезон на таких високих позиціях, але вже другий рік поспіль опиняємось у першій четвірці. Гра в Лізі Європи, а потім Лізі чемпіонів допомогла нам змужніти і звикнути до іншого рівня. Ми готуємось до ПСЖ, але також хочемо боротися з до кінця в Серії А. Ми в Лізі чемпіонів на наступний сезон, а друге чи третє місце – не головна мета. Втім, ми все ще можемо спробувати, поки ми тут", – наводить слова Гасперіні Football Italia.

Аталанта розбила Брешію 6:2 і повернулася на друге місце Серії А. Головними героями зустрічі стали Маріо Пашаліч з хет-триком та Руслан Маліновський, у якого гол та два асисти.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Аталанта Аталанта Італія Аталанта - Брешія Джан П'єро Джан П'єро Гасперіні
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