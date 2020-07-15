"Наша ціль полягає не в тому, щоб принизити суперника": Гасперіні – про тенісний розгром Брешії

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував перемогу над Брешією (6:2).

"Ми багато забивали і в минулому сезоні, але цього разу ми навіть перевершили себе, знову забиваючи якісні м'ячі. Цього року у нас було кілька таких матчів, але наша ціль полягає не в тому, щоб принизити суперника – ми практикуємо командний рух, трикутники в різних ділянках поля, і це призводить до голів.

Бенефіс Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Брешія – 6:2

Ми ніколи не починали сезон на таких високих позиціях, але вже другий рік поспіль опиняємось у першій четвірці. Гра в Лізі Європи, а потім Лізі чемпіонів допомогла нам змужніти і звикнути до іншого рівня. Ми готуємось до ПСЖ, але також хочемо боротися з до кінця в Серії А. Ми в Лізі чемпіонів на наступний сезон, а друге чи третє місце – не головна мета. Втім, ми все ще можемо спробувати, поки ми тут", – наводить слова Гасперіні Football Italia.

Аталанта розбила Брешію 6:2 і повернулася на друге місце Серії А. Головними героями зустрічі стали Маріо Пашаліч з хет-триком та Руслан Маліновський, у якого гол та два асисти.

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