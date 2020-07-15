Аталанта розбомбила Брешію й вийшла на друге місце в Серії А – Маліновський забив шедевральний гол і віддав два асисти

Брешія у прем'єрному матчі 33-го туру Серії А зазнала нищівної поразки від Аталанти (2:6).

Джан П'єро Гасперіні на ломбардійське дербі проти Брешії зробив кілька перестановок у складі, в порівнянні з поєдинком проти Ювентуса. Так, замість Голліні у ворота став Спортьєлло, в лінії оборони з'явились Кальдара та Тамезе. Присіли на лавку Хатебур, Фройлер і Гомес, а Ілічіч взагалі пролетів повз заявку. Натомість, місце у старті знайшлося Пашалічу та Маліновському. Звісно ж, бергамаски були фаворитами зустрічі.

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Свій статус господарі підтвердили вже на 2-й хвилині зустрічі, коли Маліновський виконав пас на Пашаліча у зону між захисниками – Маріо увірвався на край штрафного та пробив повз голкіпера, 1:0! Брешія одразу ж огризнулася невдалим виходом Торрегросси віч-на-віч із Спортьєлло, а на 8-й хвилині Торрегросса отримав другий шанс – цього разу капітан Брешії не схибив. 1:1! Здавалося, що зараз почнеться рубка, але гра несподівано притихла на 15 хвилин. Аталанта домінувала, Брешія намагалася тікати в контратаки, але моментів не виникало.

Здавалося, що гості вирівняли хід зустрічі, але в другій половині першого тайму "Богиня" показала, хто тут претендує на срібні медалі, а хто йде на виліт. Спочатку прилетів другий гол – Госенс на 25-й хвилині обігрався у стіночку з Сапатою та прострілив у штрафний на де Роона, а той ударом зльоту шведою поцілив під дальню стійку. На 28-й свою гармату метрів з 30-ти розрядив Руслан Маліновський – точно в правий кут, 3:1! Ще за дві хвилини українець викотив передачу на лівий фланг Госенсу, а той виконав навіс на лінію воротарського під замикання Сапаті – 4:1! На 37-й хвилині Госенс міг і сам забивати ударом з межі воротарського майданчика, але Робін пробив повз ближню стійку.

В останній третині першого тайму моментів вже не виникало, однак на старті другого Аталанта продовжила знущання над принциповим суперником. Так, вже на 46-й хвилині Маліновський пробив по центру метрів з 20-ти (сейв Андреаначчі), а на 55-й Руслан видав розрізний пас у штрафний на Пашаліча – Маріо вивалився віч-на-віч і вистрілив повз голкіпера, 5:1. Ще за три хвилини Маріо оформив хет-трик, розстрілявши ворота з меж карного майданчика з передачі Тамезе. Брешія змогла огризнутися слабеньким ударом Доннарумми та неточним пострілом Чансельора із близьких дистанцій.

Звісно ж, останні півгодини зустрічі стали чистою формальністю. Аталанта намагалася розіграти свої моменти до вірного, але в площину воріт влучити не вдавалося – та і загалом тільки удар Коллі з меж штрафного вище воріт можна згадати одразу. Джан П'єро Гасеріні зняв з гри лідерів, зокрема і Маліновського (на 74-й хвилині), а на 80-й хвилині навіть дозволив собі познущатися над суперником, змінивши воротаря. Насмішка не пройшла без покарання – на 83-й контратака за участі Тоналі та Шпалека завершилась пострілом останнього з правого краю карного майданчика точно під дальню стійку, 6:2. Це був останній гол у матчі. Аталанта святкувала шалену перемогу.

Таким чином, Аталанта набрала 70 очок, піднявшись на другу позицію в турнірній таблиці – втім, конкуренти свої матчі ще не зіграли. Брешія, маючи в активі 21 заліковий бал, залишилась передостанньою.

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