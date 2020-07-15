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"Наша цель заключается не в том, чтобы унизить соперника": Гасперини – о теннисном разгроме Брешии

09:31 - Читати українською
"Наша цель заключается не в том, чтобы унизить соперника": Гасперини – о теннисном разгроме Брешии
Джан Пьеро Гасперини / Сайт Аталанты

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над Брешией (6:2).

2’ Марио Пашалич
25’ Мартен де Рон
28’ Руслан Малиновский
30’ Дуван Сапата
56’ Марио Пашалич
59’ Марио Пашалич
 
Эрнесто Торрегросса 8’
Николас Шпалек 83’
2’ Марио Пашалич
8’ Эрнесто Торрегросса
25’ Мартен де Рон
28’ Руслан Малиновский
30’ Дуван Сапата
56’ Марио Пашалич
59’ Марио Пашалич
83’ Николас Шпалек

"Мы много забивали и в прошлом сезоне, но на этот раз мы даже превзошли себя, снова забивая качественные мячи. В этом году у нас было несколько таких матчей, но наша цель заключается не в том, чтобы унизить соперника – мы практикуем командное движение, треугольники в различных участках поля, и это приводит к голам.

Бенефис Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Брешия – 6:2

Мы никогда не начинали сезон на таких высоких позициях, но уже второй год подряд оказываемся в первой четверке. Игра в Лиге Европы, а потом Лиге чемпионов помогла нам возмужать и привыкнуть к другому уровню. Мы готовимся к ПСЖ, но также хотим бороться с до конца в Серии А. Мы в Лиге чемпионов на следующий сезон, а второе или третье место – не главная цель. Впрочем, мы все еще можем попробовать, пока мы здесь", – приводит слова Гасперини Football Italia.

Аталанта разбила Брешию 6:2 и вернулась на второе место в Серии А. Главными героями встречи стали Марио Пашалич с хет-триком и Руслан Малиновский, у которого гол и два ассиста.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Аталанта Аталанта Италия Аталанта - Брешия Джан Пьеро Джан Пьеро Гасперини
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