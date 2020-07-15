"Наша цель заключается не в том, чтобы унизить соперника": Гасперини – о теннисном разгроме Брешии

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над Брешией (6:2).

"Мы много забивали и в прошлом сезоне, но на этот раз мы даже превзошли себя, снова забивая качественные мячи. В этом году у нас было несколько таких матчей, но наша цель заключается не в том, чтобы унизить соперника – мы практикуем командное движение, треугольники в различных участках поля, и это приводит к голам.

Бенефис Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Брешия – 6:2

Мы никогда не начинали сезон на таких высоких позициях, но уже второй год подряд оказываемся в первой четверке. Игра в Лиге Европы, а потом Лиге чемпионов помогла нам возмужать и привыкнуть к другому уровню. Мы готовимся к ПСЖ, но также хотим бороться с до конца в Серии А. Мы в Лиге чемпионов на следующий сезон, а второе или третье место – не главная цель. Впрочем, мы все еще можем попробовать, пока мы здесь", – приводит слова Гасперини Football Italia.

Аталанта разбила Брешию 6:2 и вернулась на второе место в Серии А. Главными героями встречи стали Марио Пашалич с хет-триком и Руслан Малиновский, у которого гол и два ассиста.

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