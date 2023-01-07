Захисник виступає за молодіжну команду "містян", але в нинішньому сезоні Гвардіола почав активно залучати 18-річного англійця до матчів основної команди. Наразі в активі Льюїса вже 6 поєдинків АПЛ, 2 в Кубку ліги та ще 2 у Лізі чемпіонів, де він забивав Севільї.

"Я геній", – Гвардіола постіронічно назвав причину перемоги над Челсі

"Є гравці, які про дуже добре вміють грати у футбол, але він має здатність змусити всю команду грати краще. У нього є ця здатність, знайти такого гравця нелегко. Ріко Льюїс – це наш маленький Філіп Лам", – цитує Гвардіолу SkySports.

Нагадаємо, іспанець працював з колишнім капітаном збірної Німеччини в Баварії. Саме Гвардіола почав активно використовувати Лама в центрі півзахисту, а не в обороні. До речі, номінальна позиція Льюїса також на правому фланзі захисту.

Манчестер Сіті мінімально переміг Челсі завдяки вдалій заміні Гвардіоли – "містяни" скоротили відставання від Арсенала