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"Наш клуб – робимо, що хочемо": донька власника Валенсії брутально вказала фанатам "кажанів" на їхнє місце

2 липня 22:05 - Читать на русском
"Наш клуб – робимо, що хочемо": донька власника Валенсії брутально вказала фанатам "кажанів" на їхнє місце
Пітер Лім (ліворуч) / EFE

Кім Лім, донька власника іспанської Валенсії Пітера Ліма, відреагувала на претензії уболівальників левантійців щодо кадрової політики клубу.

"Деякі фанати Валенсії лають і проклинають мене та мою родину.

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Вони що, не розуміють? Цей клуб – наш, тому ми можемо робити з ним усе, що захочемо, і ніхто не може говорити щось про це", – написала вона в своєму Instagram.

Нагадаємо, що днями Валенсія звільнила Селадеса з посади головного тренера. Це вже шоста відставка керманича "кажанів" із моменту купівлі клубу Пітером Лімом у 2014 році. Пізніше Кім Лім видалила свій допис із соцмережі.

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Іспанія Валенсія Валенсія
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