"Наш клуб – робимо, що хочемо": донька власника Валенсії брутально вказала фанатам "кажанів" на їхнє місце

Кім Лім, донька власника іспанської Валенсії Пітера Ліма, відреагувала на претензії уболівальників левантійців щодо кадрової політики клубу.

"Деякі фанати Валенсії лають і проклинають мене та мою родину.

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Вони що, не розуміють? Цей клуб – наш, тому ми можемо робити з ним усе, що захочемо, і ніхто не може говорити щось про це", – написала вона в своєму Instagram.

Нагадаємо, що днями Валенсія звільнила Селадеса з посади головного тренера. Це вже шоста відставка керманича "кажанів" із моменту купівлі клубу Пітером Лімом у 2014 році. Пізніше Кім Лім видалила свій допис із соцмережі.

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