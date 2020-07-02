"Наш клуб – делаем, что хотим": дочь владельца Валенсии грубо указала фанатам "летучих мышей" на их место

Ким Лим, дочь владельца испанской Валенсии Питера Лима, отреагировала на претензии болельщиков левантийцев к кадровой политике клуба.

"Некоторые фанаты Валенсии ругают и проклинают меня и мою семью.

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Они что, не понимают? Этот клуб – наш, поэтому мы можем делать с ним все, что захотим, и никто не может говорить что-то об этом", – написала она в своем Instagram.

Напомним, что на днях Валенсия уволила Селадеса с должности главного тренера. Это уже шестая отставка тренера "летучих мышей" с момента покупки клуба Питером Лимом в 2014 году. Позже Ким Лим удалила свой пост из соцсети.

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