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"Наш клуб – делаем, что хотим": дочь владельца Валенсии грубо указала фанатам "летучих мышей" на их место

2 июля 23:05 - Читати українською
"Наш клуб – делаем, что хотим": дочь владельца Валенсии грубо указала фанатам "летучих мышей" на их место
Питер Лим (слева) / EFE

Ким Лим, дочь владельца испанской Валенсии Питера Лима, отреагировала на претензии болельщиков левантийцев к кадровой политике клуба.

"Некоторые фанаты Валенсии ругают и проклинают меня и мою семью.

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Они что, не понимают? Этот клуб – наш, поэтому мы можем делать с ним все, что захотим, и никто не может говорить что-то об этом", – написала она в своем Instagram.

Напомним, что на днях Валенсия уволила Селадеса с должности главного тренера. Это уже шестая отставка тренера "летучих мышей" с момента покупки клуба Питером Лимом в 2014 году. Позже Ким Лим удалила свой пост из соцсети.

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