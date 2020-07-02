Вільяреал впевнено переграв Бетіс, Валенсія поступилась Атлетіку, Гранада здолала Алавес: 33-й тур Ла Ліги, середа

У середу черговий тур чемпіонату Іспанії продовжили чотири поєдинки. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 33-й тур

Алавес – Гранада – 0:2

Голи: Антонін, 26, Сольдадо, 49

Валенсія – Атлетік – 0:2

Голи: Гарсія, 13, 47

Бетіс – Вільяреал – 0:2

Голи: Морено, 7 (пен.), 30

Вальядолід – Леванте – 0:0

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Перший небезпечний момент у поєдинку між Алавесом і Гранадою виник лише в середині першого тайму: Антоніо Пуертас виходив сам на сам з голкіпером "лисів" і лише реакція Роберто Хіменеса врятувала господарів. Та за хвилину Антонін вдало зіграв на добиванні і вивів гостей вперед. Екс-карпатівець Лукас Перес міг відновити статус-кво, однак його постріл прийняла на себе стійка. Одразу по перерві Гранада збільшила свою перевагу – отримавши вивірений пас від Дарвіна Мачіса Роберто Сольдадо пробив у протилежний від голкіпера кут воріт у дев'ятку. Цей гол став останнім у матчі.

Валенсія на власному полі поступилась Атлетіку з Більбао. Зміни на тренерському містку "кажанів" ще не встигли принести плодів і "помаранчеві" зазнали вже третьої поразки поспіль. Підопічні Гаіски Гарітано забили по голу у кожному з таймів – автором дубля став Рауль Гарсія. І якщо перший гол, який увінчався успішним добиванням, – праця цілої команди, то другий – справжній витвір мистецтва з-за меж штрафного майданчика у дев'ятку.

Вільяреал на виїзді здолав Бетіс. Дубль на свій рахунок записав Жерар Морено. 28-річний форвард на початку матчу відкрив лік голам з пенальті, а згодом, ще до перерви, у падінні обігравши захисника зумів проштовхнути шкіряного повз голкіпера. Варто згадати і про дві жовті картки Набіля Фекіра, які він здобув у доданий до першого тайму час протягом 3 хвилин, залишивши свою команду у меншості на всю другу "сорокап'ятихвилинку".

Вальядолід і Леванте розписали безгольову нічию. Матч рівних можливостей, де у обох команд було достатньо шансів аби забити, закінчився трагедією для господарів. На сьомій доданій до матчу хвилині "біло-фіолетові" здобули право на одинадцятиметровий. Енес Унал взявся пробивати пенальті і зробив все правильно, пробивши потужно по центру воріт. Айтор Фернандес впав у правий кут воріт, але перебуваючи у повітрі якимось дивом зумів відбити м'яч ногою і врятував свою команду від поразки.

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