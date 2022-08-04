"Наш футбол поза політикою. В Андоррі немає ліміту на кількість легіонерів у команді. Ми працюємо по всьому ринку, по всьому світу. Ми беремо найдостойніших і найкращих футболістів, які мають бажання перемагати. Наша команда – це майданчик для єврокубків.

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Російські футболісти однозначно будуть у клубі. Позиція цього клубу така сама, як і в інших бізнесах – спорт поза політикою. Хлопці, які хочуть перемагати та допоможуть нам у цьому, будуть частиною нашої команди. Наші завдання – перемагати на внутрішньому чемпіонаті та на міжнародній арені", – заявив Мільштейн. Цей коментар швидко розповсюдили "російські ЗМІ".

До слова, Даніель є уродженцем України, після розпаду СРСР виїхав зі своєю родиною у США, де став успішним підприємцем. Втім, принциповістю і любов'ю до України не відзначався. Зокрема, нещодавно він призначив головним тренером Санта-Коломи росіянина Дмитра Черишева.

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