Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін обурений через те, що росіяни досі не виключені з ФІФА після всього, що вони накоїли в Україні під час свого вторгнення.

"Почалася повномасштабна війна, а на конгресі ФІФА приймають російську мову офіційною. Взяли викинули дві бідні африканські асоціації за якийсь корупційний скандал, а тут росіяни творять що хочуть, і навіть на порядку денному немає теми виключення Росії із ФІФА.

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Ми закликали виключити команди РФС з УЄФА та ФІФА, чому цього не робили інші українські клуби? Кожен має відповідати за себе. У нас є чітка, жорстка та зрозуміла позиція. Якщо ми воюємо, то воювати треба скрізь. А то виходить, що наш футбол вони вбили, а в Росії спокійно грають собі чемпіонат і ще претендують, щоб виступати в Лізі чемпіонів, кажуть, що хочуть на чемпіонат світу. У них все гаразд, а ми страждаємо всі. А ФІФА їх ще підтримує. Що має зробити Росія, щоб її виключили із ФІФА? Атомну бомбу скинути на нас?

Я говорив іноземним журналістам, що ФІФА – це як Господь бог: усі розуміють, що він є, але його ніхто не бачив. На e-mail вони не відповідають та на контакт не виходять. Де вони взагалі? Їхні меседжі, що ми одна футбольна сім'я, що ми за мир… Де ця сім'я була, коли в нас почалася війна? Ми тільки просили, щоби нас почули. Тут сім’ї нема. Їм байдуже", – емоційно висловився Палкін в інтерв'ю Tribuna.

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