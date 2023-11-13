Головний тренер Агробізнеса Олександр Чижевський не стримав емоцій після розгромної поразки від львівських Карпат в матчі 16-го туру Першої ліги.

"Прошу вибачення у вболівальників за сьогоднішню гру, провалили її повністю. Провину цілком беру на себе! Бездарно зіграли, віддаю належне Карпатам, що не дали нам нічого зробити. Карпати просто знищили нас на футбольному полі, але через такі ігри ми маємо ставати сильнішими,аналізуючи їх", – написав наставник на своїй сторінці в Facebook.

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Нагадаємо, Карпати переконливо перемогли Агробізнес в матчі 16-го туру Першої ліги, забивши три "сухих" м'ячі у ворота Андрія Поповича.

Агробізнес нині посідає четверту сходинку турнірної таблиці, маючи в своєму активі 26 турнірних пунктів. Карпати очолюють турнірну таблицю, набравши 39 балів.

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