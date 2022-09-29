Чорноморець у своєму Telegram-каналі повідомив, що Кубемба таки приєднався до одеситів у літнє трансферне вікно.

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"Моряки" вчергове продемонстрували свій креатив: світлину конголезця розмістили у вагоні потягу, на дверях якого написано "обережно, трансферне вікно зачиняється". Цікаво, що про умови переходу не повідомляється, але до цього він перебував у статусі вільного агента.

Останнім його клубом був малазійський Куала-Лумпур. За свою кар'єру Кубемба встиг пограти у Франції (Ам'єн, Лілль, Брест, Бур-ен-Брес), бельгійський Сент-Трюйден, болгарський ЦСКА Софія, азербайджанський Сабаїл та албанську Теуту. Загальна статистика африканця не вражає: у 196 матчах він відзначився 28 голами та 9 асистами.

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