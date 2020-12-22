Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо не може домовитися з клубом шодо нового контракту.

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Агенти тренера ознайомилися з новим варіантом угоди і внесли свої правки, які поки не прийняті клубом, повідомляє видання Il Mattino. Підписання дворічного контракту може відбутися після різдвяних канікул. За даними джерела, сторони не можуть домовитися про іміджеві права. Фінансові умови майбутньої співпраці не розголошуються.

Нагадаємо, Гаттузо очолив Наполі у грудні 2019 року – чинний контракт розрахований до кінця сезону-2020/21. Після 13-ти турів "партенопейці" посідають у турнірній таблиці Серії А п'яту сходинку, набравши 23 пункти.

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