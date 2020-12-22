Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо не может договориться с клубом о новом контракте.

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Агенты тренера ознакомились с новым вариантом соглашения и внесли свои правки, которые пока не приняты клубом, сообщает издание Il Mattino. Подписание двухлетнего контракта может произойти после рождественских каникул. По данным источника, стороны не могут договориться об имиджевых правах. Финансовые условия будущего сотрудничества не разглашаются.

Напомним, Гаттузо возглавил Наполи в декабря 2019 года – действующий контракт рассчитан до конца сезона-2020/21. После 13-ти туров "партенопейцы" занимают в турнирной таблице Серии А пятую строчку, набрав 23 пункта.

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