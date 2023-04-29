Наполі буде готовий слухати пропозиції щодо ключових гравців, але є один виняток.

Статусом недоторканного може похизуватися лише Хвіча Кварацхелія, інформує Il mio Napoli.

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Грузин у дебютному сезоні став улюбленцем фанатів Наполі і Ауреліо Де Лаурентіса. Бос партенопейців вже думає щодо перепідписання контракту з 22-річним вінгером на кращих умовах. Ситуації Осімхена і Кіма інші. Нігерієць публічно натякає на свої плани перейти в АПЛ, а кореєць має клаусулу на суму близько 50 млн євро. Наполі доведеться враховувати бажання цих футболістів і слухати потенційні пропозиції.

Нагадаємо, вже скоро команда Спалетті може оформити Скудетто, якого Неаполь чекав 33 роки. Фінансове становище клубу покращив і перший в історії чвертьфінал ЛЧ, де не вдалося впоратися з Міланом.

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