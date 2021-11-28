Італійський Наполі продовжує вшановувати пам'ять найбільшої легенди в клубній історії. Тепер "партенопейці" підготували новий варіант екіпірування з портретом Дієго Армандо Марадони.

Аргентинець з'явився на третьому спеціальному комплекті форми, повідомляє офіційний твіттер клубу.

Наполі відкрив пам'ятник Марадоні в день річниці його смерті

Екіпірування підготували до першої річниці смерті Марадони. Форма схожа на основний варіант Наполі. Футболки комплекту блакитного кольору доповнює портрет легенди та відбиток його пальця. Наполі вийшов у новій формі на матч 14-го туру Серії А проти римського Лаціо. У клубному магазині "партенопейців" футболку можна придбати за 150 євро.

Нагадаємо, що Дієго Марадона помер 25 листопада торік через раптову зупинку серця. У складі Наполі він провів 7 сезонів і здобув 2 Скудетто, Кубок і Суперкубок Італії, а також Кубок УЄФА 1988/89.

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