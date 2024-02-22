Центрбек Наполі Жуан Жезус потрапив під камери журналістів через дві години після матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Жезуса обрали для допінг-тесту після матчу Наполі – Барселона. Футболіст не зміг відразу попісяти на вимогу та шукав інше рішення.

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Бразилець босоніж пішов на газон через дві години після фінального свистка, щоб захотіти в туалет. І потрапив там в поле зору іспанських журналістів. Довелося пояснювати.

Нагадаємо, що Наполі та Барселона розписали нічию на стадіоні Дієго Армандо Марадони. Переможець пари визначиться 12 березня у матчі-відповіді.

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