Лечче в рамках поєдинку 29-го туру Серії А дав бій майбутньому чемпіону, але дурний автогол залишив команду без очок (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Партенопейці приїхали у гості до Лечче, намагаючись реабілітуватись за ганебну поразку від Мілана (0:4) в попередньому турі. Завдання виглядало доволі простим, з огляду на останні результати суперника – папріканці мали за плечима 5-матчеву серію поразок. Не дивно, що гості швидко вийшли вперед.

Честь відкрити рахунок випала капітану неаполітанців. На 18-й хвилині підопічні Лучано Спалетті заробили штрафний, подача з якого нічого не принесла команді. Втім, вони зберегли м'яч під контролем і одразу ж провели швидку атаку, в завершенні якої Кім Мін Че подав з правого флангу – Ді Лоренцо замкнув головою. 0:1!

В даному епізоді була підозра на офсайд у Кіма, але втручання VAR зарахувало взяття воріт. Рішення виявилось вкрай суперечливим, адже відсутність положення поза грою провели на основі руки захисника. Скандал!

Таким чином, Джованні увійшов до четвірки захисників у Європі, яким вдалося відзначитись 2+ голами як у чемпіонаті, так і в ЛЧ. Ді Лоренцо опинився в компанії Павара, Геррейру і Мбемба. Звісно ж, мова про топ-5 ліг.

В цілому, у першому таймі Наполі домінував, організувавши кілька цікавих моментів. Втім розвинути свій успіх команді не вдалося. На перерву футболісти відправились за мінімальної переваги гостей, а от у другому вони несподівано збавили оберти. Причому суттєво.

Лечче провів дуже потужний другий тайм. За ударами було 7:3 на користь господарів, показник очікуваних голів зрівнявся, а відігратись вдалося вже на 52-й хвилині.

Сіссей після подачі зі стандарту прийняв скидку й поцілив головою у поперечку, а підбирання залишилось за паприканцями. Ді Франческо першим розібрався у метушні, пробивши метрів з 11-ти під ліву стійку – 1:1!

Втім, втримати дані цифри на табло Лечче не зміг. Господарі самі ж прибили себе на 64-й хвилині, коли Галло незграбно підрізав у власні ворота навіс від Руя. Голкіпер не очікував на такий поворот подій, а тому не врятував. 1:2!

Після цього Наполі вже не відпустив суперника – хоча другий гол підопічні Лучано Спалетті так і не забили. Фінальний свисток зафіксував перемогу майбутнього чемпіона.

Партенопейці набрали 74 очки, відірвавшись від другого місця вже на 19 залікових балів. Лечче тримається у восьми пунктах від зони вильоту.

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