Серия пенальти с провалом Буффона и компании в видеообзоре матча Наполи – Ювентус

Наполи и Ювентус встретились в финале Кубка Италии. Смотрите видеообзор матча Наполи – Ювентус на Футбол 24.

Команды не хотели спешить и лишний раз подвергать себя риску, поэтому острых моментов было мало. Вратари сохраняли концентрацию даже в такой ситуации – Мерет справился с выстрелами Бентанкура и Роналду, а Буффон кончиками пальцев помешал забить Инсинье. Тот же капитан Наполи со штрафного попал в штангу.

Наполи драматично одолел Ювентус в серии пенальти и завоевал Кубок Италии

Не была феерической и вторая половина, но на этот раз больше работал Буффон. В компенсированное время ветеран Ювентуса вообще совершил нечто невероятное – отразил удар Максимовича перед собой, а затем с помощью стойки и вторую попытку от Эльмаса. Судьба титула решилась в серии пенальти. Наполи выполнил все свои попытки безупречно, а вот у Ювентуса нашлись двое неудачников. Дибала проиграл дуэль характеров Мерету, а Данило запустил мяч над перекладиной – 4:2.