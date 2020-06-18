toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
АНДРЕЙ ЛУНИН НАПОЛИ МИНАЙ - ДИНАМО КИЕВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - АРСЕНАЛ

Серия пенальти с провалом Буффона и компании в видеообзоре матча Наполи – Ювентус

11:11 - Читати українською
Серия пенальти с провалом Буффона и компании в видеообзоре матча Наполи – Ювентус
Наполи – Ювентус – видеообзор матча

Наполи и Ювентус встретились в финале Кубка Италии. Смотрите видеообзор матча Наполи – Ювентус на Футбол 24.

 

Команды не хотели спешить и лишний раз подвергать себя риску, поэтому острых моментов было мало. Вратари сохраняли концентрацию даже в такой ситуации – Мерет справился с выстрелами Бентанкура и Роналду, а Буффон кончиками пальцев помешал забить Инсинье. Тот же капитан Наполи со штрафного попал в штангу.

Наполи драматично одолел Ювентус в серии пенальти и завоевал Кубок Италии

Не была феерической и вторая половина, но на этот раз больше работал Буффон. В компенсированное время ветеран Ювентуса вообще совершил нечто невероятное – отразил удар Максимовича перед собой, а затем с помощью стойки и вторую попытку от Эльмаса. Судьба титула решилась в серии пенальти. Наполи выполнил все свои попытки безупречно, а вот у Ювентуса нашлись двое неудачников. Дибала проиграл дуэль характеров Мерету, а Данило запустил мяч над перекладиной – 4:2.

blog_ava
Наполи драматично одолел Ювентус в серии пенальти и завоевал Кубок Италии
00:13
822
Теги
Видеоновости Ювентус Ювентус Наполи - Ювентус Наполи Наполи Италия Кубок Италии 2018/19
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
23
мин
Алавес
20:30
Реал Сосьедад
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук