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Наполі – Ювентус: онлайн-трансляція матчу Серії А

21:40 417 Читать на русском
Наполі – Ювентус: онлайн-трансляція матчу Серії А
Наполі – Ювентус: онлайн-трансляція матчу Серії А

Наполі в рамках 21-го туру чемпіонату Італії приймає Ювентус. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Центральний матч 21-го туру Серії А Наполі – Ювентус розпочався о 21:45 за київським часом. Телетрансляція поєдинку проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Стартові склади

Наполі: Мерет – Хюсай, Манолас, Ді Лоренцо, Руй – Руїс, Демме, Зелінскі – Кальєхон, Мілік, Інсіньє

Запасні: Даніеле, Карнезіс, Луперто, Максімовіч, Леандріньо, Ельмас, Лоботка, Льоренте, Лосано

Ювентус: Щенсни – Куадрадо, де Лігт, Бонуччі, Алекс Сандро – Бентанкур, П'яніч, Матюйді – Дибала – Ігуаїн, Роналду

Запасні: Буффон, Пінсольо, Ругані, Кокколо, Ремзі, Рабйо, Дуглас Коста, Бернардескі

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