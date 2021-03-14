Центральною подією 27-го туру Серії А виступала зустріч на Сан-Сіро між Міланом та Наполі. Для обох колективів поєдинок був вкрай важливим: "россонері" в разі перемоги зберегли б відставання від Інтера лишень у шість очок і не підпустили б на мінімальну відстань Ювентус – партенопейці ж могли порівнятись з Ромою і наблизитись до зони ЛЧ на дистанцію двох залікових балів (при матчі в запасі проти Юве). Для Дженнаро Гаттузо прорив у топ-4 був особливо необхідним, адже в разі провалу цього завдання коуча з величезною вірогідністю звільнили б.

Для Стефано Піолі основна складність цього поєдинку полягала у переповненому лазареті. Там опинився не тільки Ібрагімовіч, а і капітан-центрбек Романьйолі, Бенассер, Манджукіч та Калабрія. Попри такі серйозні втрати, саме господарі розпочали матч активніше. Вже на 4-й хвилині вони мали шанс відкрити рахунок внаслідок розрізного пасу від Тео Ернандеса – Леау виходив віч-на-віч з Оспіною, однак Давід на мить випередив нападника. На 12-й же Чалханоглу обігрався з Тео й закрутив м'яч у дальню дев'ятку, однак точності турку забракло.

Наполі ожив ближче до середини першого тайму. На 14-й хвилині Інсіньє перевірив пильність Доннарумми простеньким ударом з лівого кута штрафного, а от на 16-й гості вже мали забивати: Зєлінскі відкрився у зоні між центрбеками, отримав закидання від Ді Лоренцо й у падінні пробив з лінії карного майданчика – Доннарумма витягнув м'яч з-під лівої стійки! Леау за чотири хвилини відповів крученим пострілом метрів з 20-ти, але він не становив жодної небезпеки.

В наступні десять хвилин команди більше били один одного по ногах, а от моментів не виникало. Тільки коли здалося, що гра остаточно закрилася, пішла реальна гострота: на 30-й хвилині Інсіньє отримав діагональ від Руїса, хитнув на краю штрафного захисника й викотив пас на лінію під удар Зєлінскі – Петя пробив у дальній, але м'яч пройшов поруч зі стійкою! Мілан відповів пострілом Леау по центру з лінії півкола (точно в руки Оспіні), а Мертенс на 44-й ледь не забив зі схожої позиції – м'яч просвистів у метрі від лівої штанги! Зрештою, відпочивати футболісти відправились за нулів на табло.

Якщо у першому таймі тривала рівна боротьба при більшій конкретиці неаполітаців, то одразу зі стартом другого гості почали відверто домінувати. Не останню роль у цій справі зіграв і ранній гол: на 50-й хвилині прекрасна атака в кілька передач завершилась переведення від Зєлінскі на правий край штрафного – там Політано підхопив м'яч і другим дотиком пробив повз Доннарумму. Точно під дальню стійку. 0:1!

Мілан поліз уперед, але ледь не потрапив у полон на 58-й хвилині, коли Фабіан Руїс потужно вистрілив з підйому метрів з 22-х – Доннарумма з величезними складнощами врятував Мілан. На 62-й же Інсіньє закинув м'яч за комірець голкіперу, але сфера перелетіла і ворота. Стривожений Стефано Піолі вирішив провести потрійну заміну, кинувши у бій Ребіча, Салемакерса та Браїма Діаса. Цей хід змінив баланс сил на користь "россонері".

Так, вже на 63-й хвилині Салемакерс увірвався на правий край карного майданчика й небезпечно прострілив на 11 метрів, але на замикання ніхто не прийшов. На 66-й Леау пробивав у дотик метрів з шести після закидання за спину Кулібалі, алк Рафаел влучив прямо в Оспіну. Ще за п'ять хвилин господарі мали шанс зрівняти рахунок внаслідок удару Тоналі зі штрафного, який Ребіч головою підправив в дальню дев'ятку – Оспіна був на висоті! Крім того, на 78-й Ребіч зачепився за подачу Тоналі з кутового, але його подальши постріл заблокував свій же футболіст.

Наполі ж взагалі нічим не відповідав у цей період. Ба більше – на 80-й хвилині Дженнаро Гаттузо вирішив посилити оборону, кинувши у бій Бакайоко та Руя. Партенопейці явно збиралися захищати результат. Мілан же продовжував тиснути, ледь не забивши на 82-й зусиллями Ернандеса – Тео обігрався з партнерами й вистрілив з-за меж штрафного, але м'яч пройшов поруч з дальньою стійкою.

В ендшпілі зустрічі почалася справжня істерика.. Так, на 85-й хвилині господарі заробили кутовий, відскок з якого у карному майданчику прийняв Ернандес, а Бакайоко відверто вдарив його по нозі. Арбітр не одразу свиснув, дочекавшись фолу у відповідь від Тео, а потім переглянув повтор і не побачив у діях опорника Наполі жодних ознак фолу.

У компенсований же час Мілан залишився у меншості, адже Ребіч отримав пряму червону за розмови. Наполі ж ледь не реалізував чисельну перевагу на 90+3-й хвилині зусиллями Осімхена, якому вдався класний постріл з дистанції – повз праву стійку! Цей момент був останнім у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу гостей.