В рамках 27-го тура Серии А Милан потерпел поражение от Наполи и отпустил Интер в отрыв на девять очков.

Центральным событием 27-го тура Серии А выступала встреча на Сан-Сиро между Миланом и Наполи. Для обоих коллективов поединок был крайне важным: "россонери" в случае победы сохранили бы отставание от Интера только в шесть очков и не подпустили бы на минимальное расстояние Ювентус – партенопейцы же могли сравняться с Ромой и приблизиться к зоне ЛЧ на дистанцию ​​двух зачётных баллов (при матче в запасе против Юве). Для Дженнаро Гаттузо прорыв в топ-4 был особенно необходимым, ведь в случае провала этой задачи коуча с огромной вероятностью уволили бы.

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Для Стефано Пиоли основная сложность этого поединка заключалась в переполненном лазарете. Там оказался не только Ибрагимович, а и капитан-центрбэк Романьоли, Бенассер, Манджукич и Калабрия. Несмотря на такие серьёзные потери, именно хозяева начали матч активно. Уже на 4-й минуте они имели шанс открыть счёт вследствие разрезного паса от Тео Эрнандеса – Леау выходил один на один с Оспиной, однако Давид на мгновение опередил нападающего. На 12-й же Чалханоглу обыгрался с Тео и закрутил мяч в дальнюю девятку, но точности турку не хватило.

Наполи ожил ближе к середине первого тайма. На 14-й минуте Инсинье проверил бдительность Доннаруммы простеньким ударом с левого угла штрафной, а вот на 16-й гости уже должны были забивать: Зелински открылся в зоне между центрбеками, получил заброс от Ди Лоренцо и в падении пробил с линии штрафной – Доннарумма вытащил мяч из-под левой штанги! Леау через четыре минуты ответил крученым выстрелом метров с 20-ти, но он не представлял никакой угрозы.

В последующие десять минут команды больше били друг друга по ногам, а вот моментов не возникало. Только когда показалось, что игра окончательно закрылась, пошла реальная острота: на 30-й минуте Инсинье получил диагональ от Руиса, качнул на краю штрафной защитника и выкатил пас на линию под удар Зелински – Петя пробил в дальний, но мяч прошел рядом со штангой! Милан ответил выстрелом Леау по центру с линии полукруга (точно в руки Оспине), а Мертенс на 44-й едва не забил со схожей позиции – мяч просвистел в метре от левой штанги! В конце концов, отдыхать футболисты отправились при нулях на табло.

Если в первом тайме продолжалась ровная борьба при большей конкретике неаполитанцев, то сразу со стартом второго гости начали откровенно доминировать. Не последнюю роль в этом деле сыграл и ранний гол: на 50-й минуте прекрасная атака в несколько передач завершилась переводом от Зелински на правый край штрафной – там Политано подхватил мяч и вторым касанием пробил мимо Доннаруммы. Точно под дальнюю штангу. 0:1!

Милан полез вперёд, но едва не попал в плен на 58-й минуте, когда Фабиан Руис мощно выстрелил с подъёма метров с 22-х – Доннарумма с огромными сложностями спас Милан. На 62-й же Инсинье попытался забросить мяч за шиворот голкиперу, но сфера перелетела и ворота. Встревоженный Стефано Пиоли решил провести тройную замену, бросив в бой Ребича, Салемакерса и Браима Диаса. Этот ход изменил баланс сил в пользу "россонери".

Так, уже на 63-й минуте Салемакерс ворвался на правый край штрафной и опасно прострелил на 11 метров, но на замыкание никто не пришел. На 66-й Леау пробивал в касание метров с шести после заброса за спину Кулибали, но Рафаэл попал прямо в Оспину. Ещё через пять минут хозяева имели шанс сравнять в результате удара Тонали со штрафного, который Ребич головой подправил в дальнюю девятку – Оспина был на высоте! Кроме того, на 78-й Ребич зацепился за подачу Тонали с углового, но его дальнейший выстрел заблокировал свой же футболист.

Наполи же вообще ничем не отвечал в этот период. Более того – на 80-й минуте Дженнаро Гаттузо решил усилить оборону, бросив в бой Бакайоко и Руя. Партенопейцев явно собирались защищать результат. Милан же продолжал давить, чуть не убив на 82-й усилиями Эрнандеса – Тео обыгрался с партнерами и выстрелил из-за пределов штрафной, но мяч прошел рядом с дальней штангой.

В эндшпиле встречи началась настоящая истерика. Так, на 85-й минуте хозяева заработали угловой, отскок с которого в штрафной принял Эрнандес, а Бакайоко откровенно ударил его по ноге. Арбитр не сразу свистнул, дождавшись фола в ответ от Тео, а потом пересмотрел повтор и не увидел в действиях опорника Наполи никаких признаков фола.

В компенсированное время Милан остался в меньшинстве, ведь Ребич получил прямую красную за разговоры. Наполи же едва не реализовал численное преимущество на 90+3-й минуте усилиями Осимхена, которому удался классный выстрел с дистанции – мимо правой штанги! Этот момент был последним во встрече. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу гостей.

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