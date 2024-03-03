Гра завершилася нульовою нічиєю, але пристрастей вистачало – скасований гол, вилучення. Тренери мали свої розбірки. Дійшло до того, що наставник Торіно Іван Юріч крикнув Вінченцо Італьяно: "Я переріжу тобі горло". Втім, після фінального свистка фахівці разом прийшли на флеш-інтерв'ю і владнали конфлікт.

Рома розбила Монцу і впевнено бореться за Лігу чемпіонів, бойова нічия претендентів на єврокубки: Серія А

Юріч: Ми можемо обійнятися? Я був справді злий на Вінченцо, але перестарався і мушу перепросити. У нас однаково гаряча кров, ми дуже запальні під час ігор.

Італьяно: Сподіваюся, фотографії наших обіймів поширяться. Це повинно бути прикладом для інших.

Юріч: Добре, але не можу обіцяти, що це більше не повториться (сміється).

We continue our “only in Italy” series with an all timer



In the middle of a HEATED argument, Torino's coach Ivan Juric, told Fiorentina coach Vincenzo Italiano:



“I’ll cut your throat.”



After the game Juric asked to hug it out while on TV for interviews:



“Can we hug it out?… pic.twitter.com/LTmydERpqd — Italian Football TV (@IFTVofficial) March 3, 2024

"Проклинатиму вас нескінченно": абсурдна війна за стадіон, який ледь не згорів – сльози 84-річного фана розчулили всіх