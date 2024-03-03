"Я переріжу тобі горло": тренери здуріли під час матчу Серії А – фінал у прямому ефірі шокував
Торіно та Фіорентина влаштували справжню війну в матчі 27-го туру Серії А.
Гра завершилася нульовою нічиєю, але пристрастей вистачало – скасований гол, вилучення. Тренери мали свої розбірки. Дійшло до того, що наставник Торіно Іван Юріч крикнув Вінченцо Італьяно: "Я переріжу тобі горло". Втім, після фінального свистка фахівці разом прийшли на флеш-інтерв'ю і владнали конфлікт.
Рома розбила Монцу і впевнено бореться за Лігу чемпіонів, бойова нічия претендентів на єврокубки: Серія А
Юріч: Ми можемо обійнятися? Я був справді злий на Вінченцо, але перестарався і мушу перепросити. У нас однаково гаряча кров, ми дуже запальні під час ігор.
Італьяно: Сподіваюся, фотографії наших обіймів поширяться. Це повинно бути прикладом для інших.
Юріч: Добре, але не можу обіцяти, що це більше не повториться (сміється).
"Проклинатиму вас нескінченно": абсурдна війна за стадіон, який ледь не згорів – сльози 84-річного фана розчулили всіх