Барселона втратила двох ключових гравців на матч з Наполі – ЛЧ під загрозою
Півзахисники Барселони Френкі де Йонг та Педрі не зможуть допомогти команді в найближчих матчах.
У матчі проти Атлетіка (0:0) іспанець та нідерландець отримали травми. Як повідомляє AS, обидва півзахисники не зіграють в Лізі чемпіонів проти Наполі.
Барселона втратила трьох ключових гравців перед грою з кривдником Довбика і Циганкова – Хаві дискваліфікований
У Педрі розрив прямого м’яза стегна правої ноги. Він буде відсутній приблизно 5-6 тижнів. У Френкі де Йонга діагностовано розтягнення правого гомілкостопу другого ступеня і очікується, що він пробуде в лазареті 3-4 тижні.
Хаві має у своєму розпорядженні лише чотирьох здорових півзахисників: Ромеу, Ґюндоґана, Серхі Роберто та Ферміна Лопеса.
Нагадаємо, у першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Барселона та Наполі зіграли внічию 1:1. Матч-відповідь запланована на 12 березня.
Гол Яремчука допоміг Валенсії спинити Мадрид – Лунін знову рятував, суддя вкрав переможний гол Реала на останній секунді