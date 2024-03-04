Півзахисники Барселони Френкі де Йонг та Педрі не зможуть допомогти команді в найближчих матчах.

Френкі де Йонг та Педрі / фото: EFE

У матчі проти Атлетіка (0:0) іспанець та нідерландець отримали травми. Як повідомляє AS, обидва півзахисники не зіграють в Лізі чемпіонів проти Наполі.

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У Педрі розрив прямого м’яза стегна правої ноги. Він буде відсутній приблизно 5-6 тижнів. У Френкі де Йонга діагностовано розтягнення правого гомілкостопу другого ступеня і очікується, що він пробуде в лазареті 3-4 тижні.

Хаві має у своєму розпорядженні лише чотирьох здорових півзахисників: Ромеу, Ґюндоґана, Серхі Роберто та Ферміна Лопеса.

Нагадаємо, у першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Барселона та Наполі зіграли внічию 1:1. Матч-відповідь запланована на 12 березня.

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