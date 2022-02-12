Партенопейці у матчі 25-го туру чемпіонату Італії розійшлись миром з "нерадзуррі". Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

У центральному матчі туру зійшлись лідери Серії А – Інтер та Наполі. Гості з перших хвилин кинулись бомбардувати ворота "нерадзуррі": спочатку Ді Лоренцо пробив повз ліву стійку, а згодом Осімхен опинився на газоні суперника.

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VAR довго переглядав епізод і, зрештою, зафіксував удар Шкріняра ззаду по нозі Віктора. Як наслідок, пенальті, який реалізував Інсіньє – Хандановіч вгадав напрямок польоту м'яча, але зупинити шкіряного не зміг.

Наполі продовжив тиснути і тероризувати оборону Інтера. Спочатку Зєліньскі ледь не подвоїв рахунок – з меж карного він струсонув у стійку. Згодом Осімхен з гострого кута влучив у сітку збоку. Вершиною міг стати гол після пострілу у падінні через себе від Лоренцо, однак аргентинця підвела точність.

Інтер огризнувся навісом зі стандарту у воротарський, але Оспіна зумів перехопити сферу. За мить Джеко пробивав головою, але кіпер партенопейців знову продемонстрував клас. Дюмфріс перед свистком на перерву втік правим флангом і намагався завершувати сам з гострого кута – безрезультатно.

Вже на початку другого тайму Джеко зрівняв – після навісу м'яч відскочив у ноги Едіну і той сповна скористався моментом. Після цього гра трохи заспокоїлась і все більше зводилася до боротьби у центрі поля. Черговий вибух стався на екваторі другої сорокап'ятихвилинки – Ельмас з меж штрафного поцілив у руку Хандановіча, яку словенець встиг виставити, аби врятувати свої ворота від другого гола.

Наприкінці матчу Інтер додав і Наполі притиснувся до своїх воріт, але гостям більше не вдалось пробити оборону суперника. Команди заробили по балу і продовжили запеклу гонитву за чемпіонством.

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