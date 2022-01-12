"Минулого літа я зайшов на Transfermarkt (безкоштовний сайт з умовними цінами і статистикою гравців – прим. Футбол 24) і переглянув склад збірної Італії, яка щойно виграла чемпіонат Європи. Я хотів дізнатися, у кого з гравців закінчується контракт. Лоренцо Інсіньє був одним із небагатьох, хто ось-ось мав стати вільним агентом.

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Переглянувши список, я почав записувати гравців, яких я оцінив на рівні світового класу, і які, як я думав, матимуть цінність на ринку. Лоренцо Інсіньє був першим у цьому списку. Він буде гравцем, якого люди захочуть побачити на нашому стадіоні", – цитує Меннінга AS.

Нагадаємо, Інсіньє дограє сезон у Наполі, а 1-го липня приєднається до Торонто на правах вільного агента.

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