Партенопейцы в матче 25-го тура чемпионата Италии разошлись миром с "нерадзурри". Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

В центральном матче тура сошлись лидеры Серии А – Интер и Наполи. Гости с первых минут бросились бомбить ворота "нерадзурри": сначала Ди Лоренцо пробил мимо левой стойки, а затем Осимхен оказался на газоне соперника.

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VAR долго просматривал эпизод и, наконец, зафиксировал удар Шкриняра сзади по ноге Виктора. Как следствие, пенальти, который реализовал Инсинье – Ханданович угадал направление полета мяча, но остановить кожаного не смог.

Наполи продолжил давить и терроризировать оборону Интера. Сначала Зелиньски едва не удвоил счет – с пределов штрафной он встряхнул стойку ворот. Впоследствии Осимхен с острого угла попал в сетку сбоку. Вершиной мог стать гол после выстрела в падении через себя Лоренцо, однако аргентинца подвела точность.

Интер огрызнулся навесом со стандарта во вратарский, но Оспина сумел перехватить сферу. Через мгновение Джеко пробивал головой, но кипер партенопейцев снова продемонстрировал класс. Дюмфрис перед свистком на перерыв убежал правым флангом и пытался завершать сам с острого угла – безрезультатно.

Уже в начале второго тайма Джеко сравнял – после навеса мяч отскочил в ноги Эдину и тот вполне воспользовался моментом. После этого игра немного успокоилась и все больше сводилась к борьбе в центре поля. Очередной взрыв произошел на экваторе второй сорокапятиминутки – Эльмас из пределов штрафной попал в руку Хандановича, которую словенец успел выставить, чтобы спасти свои ворота от второго гола.

В конце матча Интер прибавил и Наполи прижался к своим воротам, но гостям больше не удалось пробить оборону соперника. Команды заработали по балу и продолжили ожесточенную погоню за чемпионством.

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