Наполі відірвався від переслідувачів аж на 15 очок. Виїзна перемога над Сассуоло могла зробити відрив ще більшим. Що найбільш важливо – вона б не залишила шансів конкурентам. Супернику, однак, був непростим. Нещодавно "нероверді" розтрощили" Мілан (5:2) й били Аталанту (1:0).

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На жаль для фанів Мілана, Інтера та інших цьогорічних невдах Серії А, неаполітанці не попливли. Вже у перші півгодини вони зробили вагому заявку на тріумф. На 12-й хвилині Кварацхелія вивів гостей уперед, прийнявши м'яч у центр, протягнувши його до лінії штрафного й пробивши у лівий нижній кут.

На 33-й же Осміхен подвоїв перевагу, несподівано влучивши із гострого кута під ближню стійку. 0:2! Таким чином, Віктор став першим футболістом в історії Наполі, якому вдалося забити у семи матчах Серії А поспіль (у епоху, коли почали нараховувати три очки, тобто з 1994 року).

В другому таймі гра вирівнялась, але Сассуоло не відіграв жодного м'яча. Партенопейці у компенсований час забили й третій, однак гол Сімеоне не зарахували. Фінальний свисток зафіксував перемогу Наполі з рахунком 0:2.

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