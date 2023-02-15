Джакомо Распадорі пропустив тренування в загальній групі і займався за індивідуальною програмою.

Нападник Наполі Джакомо Распадорі вибув мінімум на тиждень через перенапруження м'язів. Як інформує Corriere dello Sport, найближчим часом гравець пройде медобстеження для отримання більш точного діагнозу.

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Згідно з джерелом, Распадорі точно пропустить п'ятничний матч Серії А зі своєю колишньою командою Сассуоло, а також не допоможе неаполітанцям у матчі Ліги чемпіонів з Айнтрахтом.

Нагадаємо, що саме Распадорі є найкращим бомбардиром Наполі в Лізі чемпіонів у сезоні 2022/23. На його рахунку 4 м'ячі в цьому турнірі. У Серії А форвард збірної Італії відзначився лише 1 раз.

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