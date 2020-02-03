Наполі вирвав перемогу над Сампдорією у матчі з шістьма голами – Квальярелла виконав шедевр, два м'ячі скасував VAR

У фантастичному поєдинку 22-го туру чемпіонату Італії Сампдорія дала бій Наполі, але зазнала прикрої поразки (2:4).

Перший тайм зустрічі у Генуї став найкращим у всьому 22-му турі Серії А. Рахунок було відкрито вже на 3-й хвилині після навісу Зєлінскі з лівого флангу, який головою замкнув Мілік – точно в дальній кут. Для Аркадіуша цей гол став 15-м у Італії, забитий першим ударом. Квальярелла відповів на це класним пострілом на 14-й хвилині, однак Мерет врятував Наполі. Ще за дві хвилини гості подвоїли свою перевагу внаслідок подачі кутового, з якого забив Ельмас.

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Втім, Сампдорія не збиралася здаватися. На 26-й хвилині шедевр створив Квальярелла: Фабіо прийняв діагональ Екдаля на лінію штрафного й зльоту відправив м'яч точнісінько під дальню стійку – 1:2! До перерви цей рахунок міг змінитися в обидва боки, однак ударам головою у виконанні Міліка з центру штрафного трішки забракло точності, а постріл Габ'ядіні парирував Мерет. Зрештою, перший тайм завершився на користь Наполі.

По перерві градус напруги не падав – як і якість моментів. Сампдорія одразу пішла уперед, що на 55-й хвилині вилилось у гол Гастона Раміреса ударом у падінні через себе, однак його скасували через гру рукою на старті атаки. Наполі тут же відповів своїм взяттям воріт: Інсіньє на 59-й хвилині вистрілив з дальньої дистанції в лівий нижній кут, влучив у стійку, а Зєлінскі зіграв на добиванні – втім, у Пйотра зафіксували офсайд. Зрештою, у грі на контркурсах більше пощастило Сампдорії, якій на 71-й хвилині вдалося заробити пенальті за грубий фол проти Квальярелли. Габ'ядіні впевнено реалізував "одинадцятиметровий" – 2:2!

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Цей гол дорого дався генуезцям. Квальярелла зашкутильгав і покинув поле, а Наполі на останніх хвилинах перехопив ініціативу. Кілька небезпечних підходів гостей у штрафний захисники Сампи зірвали, однак на 83-й оборона тріснула: Інсіньє прийняв простріл Руя та пробив метрів з 18-ти, удар заблокували, однак на добиванні зіграв Демме – 2:3! Сампа впала духом, майже нічого не зробивши ні за сім останніх хвилин основного часу, ні за сім додаткових. На 90+8-й же "Партенопеї" провели четвертий гол – голкіпер Аудеро вийшов на перехоплення лонгболу й вибив його прямо на Мертенса, а той відправив м'яч у порожні ворота. 2:4!

Таким чином, Наполі набрав 30 очок, піднявшись на десяту позицію в турнірній таблиці. Сампдорія, маючи у активі 20 залікових балів, залишилась на шістнадцятій сходинці.

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