Наполи вырвал победу над Сампдорией в матче с шестью голами – Квальярелла исполнил шедевр, два мяча отменил VAR

В фантастическом поединке 22-го тура чемпионата Италии Сампдория дала бой Наполи, но потерпела досадное поражение (2:4).

Первый тайм встречи в Генуе стал лучшим во всем 22-м туре Серии А. Счёт был открыт уже на 3-й минуте после навеса Зелински с левого фланга, который головой замкнул Милик – точно в дальний угол. Для Арека этот гол стал 15-м в Италии, забитый первым ударом. Квальярелла ответил на это классным выстрелом на 14-й минуте, однако Мерет спас Наполи. Ещё за два минуты гости удвоили своё преимущество вследствие подачи углового, с которого забил Эльмас.

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Впрочем, Сампдория не собиралась сдаваться. На 26-й минуте шедевр сотворил Квальярелла: Фабио принял диагональ Экдаля на линию штрафной и слёту отправил мяч точно под дальнюю штангу – 1:2! До перерыва этот счёт мог измениться в обе стороны, однако ударам головой в исполнении Милика из центра штрафной немного не хватило точности, а выстрел Габьядини парировал Мерет. В конце концов, первый тайм завершился в пользу Наполи.

После перерыва градус напряжения не падал – как и качество моментов. Сампдория сразу пошла вперёд, что вылилось в красивый гол Гастона Рамиреса на 55-й минуте ударом в падении через себя, однако его отменили из-за игры рукой на старте атаки. Наполи тут же ответил своим взятием ворот: Инсинье на 59-й минуте выстрелил с дальней дистанции в левый нижний угол, попал в штангу, а Зелински сыграл на добивании – впрочем, у Пйотра зафиксировали офсайд. В конце концов, в игре на контркурсах больше повезло Сампдории, которой на 71-й минте удалось заработать пенальти за грубый фол против Квальяреллы. Габьядини уверенно реализовал "одиннадцатиметровый" – 2:2!

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Этот гол дорого дался генуэзцам. Квальярелла захромал и покинул поле, а Наполи на последних минутах перехватил инициативу. Несколько опасных подходов гостей в штрафную защитники Сампы сорвали, однако на 83-й оборона треснула: Инсинье принял прострел Руя и пробил метров с 18-ти, удар заблокировали, однако на добивании сыграл Демме – 2:3! Сампа упала духом, почти ничего не сделав ни за семь последних минут основного времени, ни за семь дополнительных. На 90+8-й же "Партнепои" провели четвёртый гол – голкипер Аудеро вышел на перехват лонгбола, выбив мяч прямо на Мертенса, а тот отправил мяч в пустые ворота. 2:4!

Таким образом, Наполи набрал 30 очков, поднявшись на десятую позицию в турнирной таблице. Сампдория, имея в активе 20 зачётных баллов, осталась на шестнадцатой строчке.

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