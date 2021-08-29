В рамках 2-го туру Серії А було проведено два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2021/22, 2-й тур

Дженоа – Наполі – 1:2

Голи: Камб'ясо, 69 – Руїс, 39, Петанья, 84

Сассуоло – Сампдорія – 0:0

Мілан – Кальярі – початок о 21:45

Салернітана – Рома – початок о 21:45

Недільну ігрову програму в італійській Серії А відкривав поєдинок Дженоа – Наполі. Під завісу першого тайму неаполітанці зуміли вирватись уперед – Політано віддав у штрафний на Руїса, який навозив кількох захисників та пробив у лівий нижній кут воріт.

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На 54-й рахунок зумів зрівняти Пандев, але після перегляду VAR його гол було скасовано через фол. Однак, "грифони" не засмутились і продовжили свої спроби. Трохи згодом, на 69-й рівновагу таки зумів відновити Руїс. Гості одразу кинулись в атаку і під завісу поєдинку знову вирвались уперед – відзначився Петанья. У підсумку – перемога Наполі – 1:2.

Сассуоло у рідних стінах приймав Сампдорію. У першому таймі обидві команди мали безліч шансів для того, щоб відкрити рахунок, але реалізувати їх не змогла жодна з них. Суперники пішли на перерву із нульовим рахунком.

У другій половині зустрічі ситуація на полі не змінилась. Було безліч небезпечних моментів, але рахунок залишався "сухим". Зрештою, фінальний свисток зафіксував безгольову нічию.

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