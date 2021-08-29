Ювентус поступився Емполі в рамках поєдинку 2-го туру Серії А. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Ювентус гальмує на старті сезону. Після втраченої перемоги над Удінезе команда Массіміліано Аллегрі зазнала домашньої поразки від Емполі.

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Новачок Серії А не планував здаватися на поталу гегемону і вже від старту зустрічі регулярно відповідав небезпечними атаками. На 21-й хвилині капітан гостей Леонардо Манкозу покарав оборону туринців, забивши, як виявилося, єдиний гол у цьому матчі.