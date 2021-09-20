Наполі підходив до виїзного поєдинку проти Удінезе з трьома перемогами на старті чемпіонату, причому підопічні Лучано Спалетті в попередньому турі переграли Ювентус. Щоправда, фріульці теж відібрали очки в туринців (і теж забили їм двічі), тож суперник у "Партенопеї" був серйозним. Нагорода за звитягу була відповідною – неаполітанці могли очолити турнірну таблицю Серії А.

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Від матчу очікували цікавої битви двох сильних команд, однак рівного протистояння не сталося. Наполі володів ініціативою від стартового до фінального свистка, доволі легко й ефектно конвертувавши перевагу в забиті голи. На 24-й хвилині рахунок було відкрито внаслідок закидання Руя по лівому флангу на хід Інсіньє – Лоренцо перекинув голкіпера, а Осміхен з метру проштовхнув м'яч у порожні ворота.

На 31-й хвилині відзначитись міг Руїс, який з-за меж карного майданчика вистрілив у стійку. На 35-й же іспанець допоміг забити другий гол: Наполі заробив стандарт, Інсіньє розіграв його через поперечний пас на Фабіана, той одразу ж запустив діагональ на лівий край штрафного, звідки Кулібалі у дотик виконав скидку вздовж лінії воротарського – Ррахмані замкнув. 0:2! Саме з цим рахунком команди відправились відпочивати.

В другому таймі неаполітанці домінували тотально, забивши третій м'яч вже за шість хвилин по перерві – це Кулібалі додав до асисту гол, отримавши скидку від Руїса й потужно вистріливши метрів з 15-ти. Після цього гості змарнували ще вагон небезпечних моментів, добивши Удінезе аж на 85-й хвилині ударом Лосано з лівого кута штрафного у дальню дев'ятку.

0:4 – Наполі святкує розгром і виходить на перше місце в Серії А, відірвавшись від Мілана та Інтера на два залікових бали.

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