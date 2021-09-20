Наполи подходил к выездному поединку против Удинезе с тремя победами на старте чемпионата, причем подопечные Лучано Спалетти в предыдущем туре переиграли Ювентус. Правда, фриульцы тоже отобрали очки у туринцев (и тоже забили им дважды), поэтому соперник у "Партенопеи" был серьёзным. Награда за победа над ним была соответствующей – неаполитанцы могли возглавить турнирную таблицу Серии А.

От матча ожидали интересной битвы двух сильных команд, однако равного противостояния не произошло. Наполи владел инициативой от стартового до финального свистка, довольно легко и эффектно конвертировав преимущество в забитые голы. На 24-й минуте счёт был открыт в результате заброса Руя по левому флангу на ход Инсинье – Лоренцо перебросил голкипера, а Осмихен с метра протолкнул мяч в пустые ворота.

На 31-й минуте отличиться мог Руис, из-за пределов штрафной выстреливший в штангу. На 35-й же испанец помог забить второй гол: Наполи заработал стандарт, Инсинье разыграл его через поперечный пас на Фабиана, тот сразу запустил диагональ на левый край штрафной, а Кулибали оттуда в касание исполнил скидку вдоль линии вратарской – Ррахмани замкнул её. 0:2! Именно с этим счётом команды отправились отдыхать.

Во втором тайме неаполитанцы доминировали тотально, забив третий мяч уже через шесть минут после перерыва – это Кулибали добавил к ассисту гол, получив скидку от Руиса и мощно выстрелив метров с 15-ти. После этого гости запороли ещё вагон опасных моментов, добив Удинезе аж на 85-й минуте ударом Лосано с левого угла штрафной в дальнюю девятку.

0:4 – Наполи празднует разгром и выходит на первое место в Серии А, оторвавшись от Милана и Интера на два зачётных балла.