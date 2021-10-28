Наполі після нульової нічиї з Ромою та важкої перемоги Мілана над Торіно втратив першу сходинку в турнірній таблиці, але підопічні Лучано Спалетті могли повернутись на вершину. Для цього в рідних стінах необхідно було переграти Болонью – вперту команду з 10-го місця. Сам алленаторе "партенопейців" не міг допомогти підопічним у технічній зоні через дискваліфікацію.

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Протягом усієї зустрічі Наполі домінував, нічого не дозволяючи Болоньї, однак господарі й самі не форсували події. Вони створювали вкрай мало моментів, компенсуючи цей недолік фантастичною реалізацією й грамотною роботою в штрафному. Першу реальну нагоду відкрити рахунок на 15-й хвилині запоров Інсіньє, який вийшов віч-на-віч з голкіпером і перекинув його – Медель головою вибив м'яч. Другий гострий епізод вже завершився голом Наполі – це Фабіан Руїс отримав пас від Ельмаса й красивим ударом метрів з 23-х пробив під поперечку. 1:0!

В наступні 20 хвилин неаполітанці могли занести собі в актив хіба що непоганий постріл Руя із середньої дистанції, однак на 39-й хвилині команда заробила пенальті – це Медель підіграв собі рукою в боротьбі за м'яч. Інсіньє, не забивши три з останніх п'яти "11-метрових", взявся виконувати удар з "позначки". Без шансів для Скорупскі! 0:2. Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

Другий тайм розпочався нудно. Здавалося, що Болонья у цій мутній воді зможе відродити інтригу, однак проти був Осімхен: на 58-й хвилині він класно розвернувся перед карним майданчиком і пробив повз лівий нижній кут, а на 61-й Віктор заробив пенальті – його впевнено реалізував Інсіньє. 3:0! Питання щодо переможця були зняті.

В останні півгодини Наполі намагався і четвертий гол забити, але м'яч вперто не йшов у ворота. Удар Замбо-Ангісса з дальньої дистанції на 73-й хвилині припав на поперечину, на 75-й Осімхен з лінії штрафного закрутив сферу повз праву дев'ятку, а на 84-й він же головою замикав навіс – Скорупскі виручив Болонью. На 86-й Віктор знову бив головою внаслідок навісу з кутового, однак "круглий" по-зрадницьки розминувся з рамкою.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Наполі з рахунком 3:0. "Партенопейці" набрали 28 очок, порівнявшись за ними з Міланом і повернувшись на першу позицію по додаткових показниках. Болонья з 12 заліковими балами опустилася на дванадцяту сходинку.

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